Superflyが、11月27日に発売する2020年からの4年間の全記録をコンパイルした映像作品『Ride the Wave 〜Live & Documentary〜』のジャケット写真の公開と同時に、オフィシャルYouTubeチャンネルに同作品のティザーを公開した。2020年のコロナ禍以降、懸命に歩みを進めてきたSuperflyの“映像版ベスト”とも言える同作品には、2024年春に開催された<Superfly Arena Tour 2024 “Heat Wave”>の、この作品でしか見ることができない特別編集版をはじめ、2時間超えとなるSuperflyの4年間を追いかけたドキュメンタリー作品「Documentary of “Ride the Wave”」を収録している。さらに、2020年11月にSuperfly初のオンラインライブとして開催された貴重なスタジオライブセッション<Superfly Live at Studio “Sing Together”>と、2021年8月に公開され洞窟での壮大なロケーションでも話題となった<Superfly Online Live “うぶ声”>も初作品化となる。

▲ジャケット写真 ▲ジャケット写真

そして、ユニバーサルミュージック移籍後に発表された「Voice」から最新作「Charade」まで8作のデジタルシングルのMusic Videoが完全収録された「Music Video Collection」に加え、フォトブックも同梱された、まさに、Superflyが2020年から歩んできた4年間の全てが詰まった映像作品となっている。本日公開となったジャケット写真は、“Ride the Wave”のタイトルのごとく、大きな波と大作映画を彷彿とさせるようなエンブレムが印象的なデザインに仕上がっている。貴重な映像を詰め込んだをぜひ本作品のティザーとあわせてチェックしてほしい。

『Ride the Wave 〜Live & Documentary〜』リリース詳細

2024年11月27日(水)発売

\13,980(税込) ※BD / DVD共通

Blu-ray:UMXK-1118 / DVD:UMBK-1330

商品詳細:https://www.superfly-web.com/news/?id=8452



・Blu-ray(3枚組)

DISC-1:<Superfly Arena Tour 2024 “Heat Wave” >

DISC-2:Documentary of “Ride the Wave”

DISC-3:<Superfly Live at Studio “Sing Together” >/< Superfly Online Live “うぶ声” >/ Music Video Collection(「Voice」「ダイナマイト」「Presence」「Farewell」「Farewell(Gospel Ver.)」「春はグラデーション」「Ashes」「Charade」)

Photo Book



・DVD(4枚組)

DISC-1:<Superfly Arena Tour 2024 “Heat Wave”>

DISC-2:<Superfly Arena Tour 2024 “Heat Wave” >

DISC-3:Documentary of “Ride the Wave”

DISC-4:<Superfly Live at Studio “Sing Together” >/< Superfly Online Live “うぶ声” >/ Music Video Collection (「Voice」「ダイナマイト」「Presence」「Farewell」「Farewell(Gospel Ver.)」「春はグラデーション」「Ashes」「Charade」)

Photo Book



[各CDショップ特典]※絵柄はチェーン毎に異なる

・Superfly Official Fanclub “Superconnection”:デジタルシングル・紙ジャケット7枚セット(120×120弌

・Amazon.co.jp:ビジュアルシート(275×195mm)(全形態共通)

・HMV:ポストカード (絵柄A)

・セブンネットショッピング:ポストカード (絵柄B)

・タワーレコード:ポストカード (絵柄C)

・TSUTAYA RECORDS:ポストカード (絵柄D)

・楽天ブックス:アクリルキーホルダー

・UNIVERSAL MUSIC STORE:クリアファイル

・その他・一般特典:ポストカード (絵柄E)



※全国のCDショップにて2024年11月27日発売のBlu-ray/DVDを予約・購入すると、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※特典は数に限りがあるため、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性あり。

※一部取扱いのない店舗もあるため、詳しくは店頭にて

なお、各CDショップでの購入者特典の決定に加え、絵柄も公開された。クリアファイルやポストカードの他、アクリルキーホルダーやビジュアルシートなど、特典限定写真を使用した同作品のためのショップ別購入者特典だ。また、Superfly Official Fanclub “Superconnection”では「Together」から「Charade」までのデジタル配信シングルジャケットをCDサイズ化した豪華「デジタルシングル・紙ジャケット7枚セット(120×120弌法廚プレゼントされる。