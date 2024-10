藤井 風が、2024年8月24日、25日に日産スタジアムで行った自身最大規模のワンマンライブ<Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”>のBlu-ray&ライブCD作品を12月25日にリリースすることを発表した。2日間で計14万人を動員、8月24日の公演はYouTubeでも生中継され同時視聴者数28万人を記録し、本公演は大きな話題を呼んだ。そんなライブが収録される本作の内容詳細や仕様等は近日発表される予定だ。

◆『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』Blu-ray2024年12月25日発売◆『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』CD2024年12月25日発売◆『Best of Fujii Kaze 2020-2024』ストリーミングURL ▶ https://fujii-kaze.lnk.to/2020-2024

ツアー情報



<Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR>2024年10月26日(土):Singapore Indoor Stadium ※sold out11月2日(土):Axiata Arena [Kuala Lumpur]11月9日(土):Impact Arena [Bangkok] ※sold out11月10日(日):Impact Arena [Bangkok] ※sold out11月16日(土):Taipei Arena ※sold out11月17日(日):Taipei Arena ※sold out11月20日(水):Financial City Performing Center [Chengdu] ※sold out11月23日(土): Mercedes-Benz Arena [Shanghai] ※sold out11月24日(日): Mercedes-Benz Arena [Shanghai] ※sold out11月30日(土):Beach City International Stadium [Jakarta]12月4日(水):AsiaWorld-Arena [Hong Kong] ※sold out12月5日(木):AsiaWorld-Arena [Hong Kong]12月10日(火):SM Mall of Asia Arena [Manila]12月14日(土):Gocheok Sky Dome [Seoul] ※sold out