¤ä¤¹»Ò¡¡£Ø¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¡ÖÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±³¤Ç¤â¶¼Ç÷¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¾å¤Î¤¢¤ëÈðëîÃæ½ý¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢°ìÅÙÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÈðëîÃæ½ý¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢±³¤Ç¤â¶¼Ç÷¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï£±£³Æü¤Ë¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÒì¤¯¤Ê¤é¸°¹¤¤Ë¤·¤È¤¤Ê¤µ¤¤¡ª³«¼¨ÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤è¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£