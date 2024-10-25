【機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト08 ウイングガンダムゼロ EW】
予約受付開始：10月29日11時
価格：未定

　バンダイは、ガシャポン「機動戦士ガンダム MSメカニカルバストDX ユニコーンガンダム」の予約受付をガシャポンオンラインにて10月29日11時より開始する。価格は未定。

　「機動戦士ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツの緻密な造形を楽めるガシャポン商品「MSメカニカルバスト」より第8弾「ウイングガンダムゼロ EW」が登場。全3種、全高95mmの存在感あるサイズで展開される。

　外装と内部メカ（ルミナスユニット）を組み合わせることで、頭部や腹部を発光させることができる。

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