ガシャポンオンライン「機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト08 ウイングガンダムゼロ EW」10月29日時予約開始！
【機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト08 ウイングガンダムゼロ EW】
予約受付開始：10月29日11時
価格：未定
予約受付開始：10月29日11時
価格：未定
バンダイは、ガシャポン「機動戦士ガンダム MSメカニカルバストDX ユニコーンガンダム」の予約受付をガシャポンオンラインにて10月29日11時より開始する。価格は未定。
「機動戦士ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツの緻密な造形を楽めるガシャポン商品「MSメカニカルバスト」より第8弾「ウイングガンダムゼロ EW」が登場。全3種、全高95mmの存在感あるサイズで展開される。
外装と内部メカ（ルミナスユニット）を組み合わせることで、頭部や腹部を発光させることができる。
＜新商品情報＞- ガシャポン 駒形屋（仮） (@gasha_komagata) October 24, 2024
機動戦士ガンダム
MSメカニカルバスト08 ウイングガンダムゼロ EW#ガシャポンオンライン にて
10月29日(火) 11:00より予約受付開始予定です。
よろしくお願いいたします！#メカニカルバスト pic.twitter.com/QxiymnQic0
(C)創通・サンライズ