KISS OF LIFE、ALL(H)OURS、2月11日開催の「第75回さっぽろ雪まつり」に出演決定！

冬の超プレミアム音楽祭として知られる「さっぽろ雪まつりK-POP FESTIVAL」が、2025年に迎える日韓国交正常化60周年を記念し、2年ぶりの開催が発表され、道内外のK-POPファンを中心に注目が集まっている。日韓国交正常化60周年という記念すべき2025年の幕開け行事となる「日韓国交正常化60周年記念 第75回さっぽろ雪まつり 16th K-POP FESTIVAL 2025」注目の出演者は、“第5世代のディーバ”と呼び声高いKISS OF LIFE、ネクストブレイクを予感させるALL(H)OURSの2組が第1次LINE UPに決定。2組とも北海道そして、札幌初上陸となる。初めての札幌上陸にわくわくしながら、ファンに出演決定の喜びを伝える動画メッセージも公開された。

さっぽろ雪まつり公式協賛行事として、音楽+GFSCチャリティーを通じ、日韓文化交流の架け橋となるべく、話題のK-POPアーティストと共に「さっぽろ雪まつり」を16年間継続的に熱く盛り上げている注目度、話題性の高い「さっぽろ雪まつりK-POP FESTIVAL」はこれまで、K-POP界を牽引するBTS(防弾少年団)、(G)I-DLE、NCT 127、NCT DREAM、SHINeeなどが注目の新人アーティストとして出演後、大ブレイクするきっかけとなった“冬のプレミアム音楽祭”としても知られており、アーティストにとっても「一度は出演してみたい!」と言われるほど人気の高い公演だ。KISS OF LIFEは、昨年の韓国音楽賞で新人賞を総なめにした第5世代の超新星ガールズグループだ。抜群の実力と差別化されたコンセプト、自由奔放なエネルギーで存在感を放っている。メンバーのBELLEが作曲に参加し、音楽の才能を証明した最新曲「Get Loud」では、メンバー全員が圧倒的なオーラで視線を集中させ“かっこいい憧れの女性”として、新時代のカリスマグループへと躍動している。今、全世界で開催されているK-POP公演にも引っ張りだこの超人気グループKISS OF LIFE。彼女たちの高い実力で表現されるパフォーマンスに出会える本公演は、超貴重なチャンスとなるに違いない。女性からも支持される、かっこよくセクシーなKISS OF LIFEの音楽に注目が集まる。ALL(H)OURSは、日本人メンバーのマサミが所属する、今年1月にデビューした“Stray Kidsのいとこ”と言われる超実力派7人組のボーイズグループで、新人とは思えないほどの優れたステージ掌握力はモンスター級。今月、横浜アリーナで開催された「Final KMF2024」に出演した際、圧倒的なパワーから繰り出されるパフォーマンスで、彼らのステージを初めて観た観客に、ALL(H)OURSの名前をしっかりと胸に刻み込むほどの強烈なインパクトを残した。ステージ上ではエネルギッシュで強いスタイルで魅了するALL(H)OURSだが、実は平均年齢は20歳にも届かないほどのフレッシュなグループだ。本公演への出演をファンに知らせするメッセージ映像では、明るく元気なパワー、頑張って日本語を話す姿は可愛らしさも垣間見え親近感が湧く。「日韓国交正常化60周年記念 第75回さっぽろ雪まつり 16th K-POP FESTIVAL 2025」では、近日中に大注目のグループを第2弾LINE UPとして発表。いずれも北海道、そして札幌初上陸となるグループの夢の共演となるため、早くも期待が高まる。詳細&チケット情報は、公式ホームページ、公式SNSにて確認することができる。

■公演概要

〜 GFSC Charity Campaign 〜日韓国交正常化60周年記念「第75回さっぽろ雪まつり 16th K-POP FESTIVAL 2025」

日時:2025年2月11日(火・祝)

【1部】開場 12:45 / 開演 13:30

【2部】開場 17:45 / 開演 18:30

会場:Zepp Sapporo



出演者:KISS OF LIFE / ALL(H)OURS / and more……



主催:さっぽろ雪まつりKOREA FESTA実行委員会

共催:NPO法人日韓文化交流会(JKCA)、札幌観光協会(さっぽろ雪まつり実行委員会)

主管・制作:(株)J.K Dream

後援:GFSC(Good Friends Save the Children)



