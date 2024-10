【「メイドインアビス 烈日の黄金郷」 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE】開催期間:11月8日~11月24日開催場所:MAGNET by SHIBUYA109 5F/AMNIBUS STORE

アルマビアンカは、「『メイドインアビス 烈日の黄金郷』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」を11月8日から「AMNIBUS STORE」にて開催する。

本イベントでは、TVアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」より「ハロウィン」をコンセプトにした新規描き下ろしイラスト使用グッズが多数先行販売される他、AMNIBUS STORE購入特典の配布が予定されている。

「『メイドインアビス 烈日の黄金郷』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」開催概要

開催期間:11月8日(金)~11月24日(日)

開催場所: MAGNET by SHIBUYA109 5F/AMNIBUS STORE

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10

営業時間:10時~21時

イベント先行販売グッズ情報

描き下ろし ハロウィンver. トレーディンググリッター缶バッジ(全12種)

単品:550円/BOX:6,600円

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングアクリルカード(全7種)

単品:715円/BOX:5,005円

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングアクリルスタンド(全6種)

単品:880円/BOX:5,280円

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングブロマイド2枚セット(全20種)

単品:385円/BOX:3,850円

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※単品での購入はいずれか2種ランダムとなります。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングイラストカード(全14種)

単品:275円/BOX:3,850円

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

描き下ろし ハロウィンver. BIGアクリルスタンド(全6種)

価格:各1,980円(税込)

描き下ろし ハロウィンver. トラベルステッカー(全6種)

価格:各550円

描き下ろし ハロウィンver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー(全6種)

価格:各990円

描き下ろし ハロウィンver. A3マット加工ポスター(全6種)

価格:各880円

描き下ろし ハロウィンver. マルチデスクマット(全6種)

価格:各3,960円

描き下ろし ハロウィンver. キャンバスボード(全6種)

価格:各5,500円

上記商品の他にも関連商品が多数用意されている。詳細は以下のページで確認できる。

□商品一覧ページ

【注意事項】

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。イベント開始日より、ECサイト「AMNIBUS」にて受注販売も開始いたします。イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。会場にお越しになれないお客様は、通販の利用もご検討ください。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

※購入制限を設けさせていただいておりますので詳細につきましては特設ページをご確認くださいませ。

※制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行なう場合がございます。

※AMNIBUS STOREで利用可能な決済サービスは下記になります。

□AMNIBUS STORE FAQのページ

イベント限定BOX購入特典

本イベント限定で、以下商品をBOX購入すると先着で特典グッズがもらえる。なお、イベント開始日よりECサイト「AMNIBUS」と、イベント終了翌日よりアニメイトでは、共通絵柄の特典グッズ配布が予定されている。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディンググリッター缶バッジ(全12種)

1BOX購入で「描き下ろし ナナチ 魔女 ハロウィンver. 76mmホログラム缶バッジ イベント限定特典」がもらえる。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし ファプタ 魔女 ハロウィンver. 76mmホログラム缶バッジ AMNIBUS&アニメイト限定特典」を予定しております。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングアクリルカード(全7種)

1BOX購入で「描き下ろし ナナチ&壺ミーティ ドラキュラ ハロウィンver. アクリルカード イベント限定特典」がもらえる。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし ナナチ 幽霊 ハロウィンver. アクリルカード AMNIBUS&アニメイト限定特典」を予定しております。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングアクリルスタンド(全6種)

1BOX購入で「描き下ろし ナナチ キョンシー ハロウィンver. アクリルスタンド イベント限定特典」がもらえる。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし ファプタ ミイラ ハロウィンver. アクリルスタンド AMNIBUS&アニメイト限定特典」を予定しております。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングブロマイド2枚セット(全20種)

1BOX購入で「描き下ろし ナナチ 魔女 ハロウィンver. ブロマイド イベント限定特典」がもらえる。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし ファプタ 魔女 ハロウィンver. ブロマイド AMNIBUS&アニメイト限定特典」を予定しております。

描き下ろし ハロウィンver. トレーディングイラストカード(全14種)

1BOX購入で「描き下ろし ナナチ キョンシー ハロウィンver. イラストカード イベント限定特典」がもらえる。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし ファプタ ミイラ ハロウィンver. イラストカード AMNIBUS&アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※BOX購入特典はイベント会場、「AMNIBUS」、アニメイトで共通の絵柄になります。

※イベント終了翌日からアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

購入特典情報

期間中、イベント関連商品を2,000円(税込)購入ごとに、「イベント購入特典ポストカード(全6種)」がランダムで1枚もらえる。

※レシートの合算は出来かねます。

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※会場購入の特典となりますので通販でのご購入は対象外となります。

Xキャンペーン情報

「『メイドインアビス 烈日の黄金郷』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」の開催を記念して、フォロー&リポストキャンペーンが開催されている。

このキャンペーンでは、該当ポストをリポスト & AMNIBUS公式アカウントとAMNIBUS STORE 公式アカウントの両アカウントをフォローすることで、抽選で1名に「イベント特典ポストカード(全6種)コンプリートセット」がプレゼントされる。

入場について

店内混雑緩和のため、シャッフル抽選入場が実施される。注意事項などはイベントページにて確認していただきたい。

抽選入場対象日:11月8日(金)

整理券配布集合時間:9時15分~9時20分

整理券配布時間:9時20分~

1枠目入場時間:10時15分~

入場時間発表:9時50分頃、「AMNIBUS STORE 公式Xアカウントにてご案内される。

整理券配布場所:MAGNET by SHIBUYA109 ハチ公側入り口前

※期間中、状況によってはフリー入場への切り替えなどを行なう可能性がございます。入場周りのご案内や、その他お知らせに関しては、下記特設サイトや公式Xアカウントなどにてご案内いたします。

(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会