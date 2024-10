華が、10月28日にPOPCORN RECORDSよりリリースする第3弾配信シングル『This is me』の詳細を公開した。

今作は、本人が普段から付けている日記から歌詞を描き下ろした自己紹介的な作品。華の私生活が垣間見え、『This is me』のタイトル通り“自分”でいるために“自分”をさらけ出した内容で、等身大の華が同世代にも勇気を与えるような楽曲に。作詞にはNozomi Kitay、ビートメイカーにはLazyy(NO NAME’S)が参加。爽やかなUKガラージのビートが響く内容に仕上がっている。

また、配信キャンペーンの実施が決定。『オリジナル待ち受け画像』がプレゼントされるSNSシェアキャンペーンと、『あなただけの撮り下ろしメッセージ動画』がプレゼントされるダウンロードキャンペーンが予定されている。詳細はキャンペーンページへ。

さらに、先日発表されたクラブライブツアーの追加公演も決定。自身初となる全国のナイトクラブを巡るライブツアーとなり、11月15日よりスタート。追加公演は、2025年1月10日に仙台のART NIGHT CLUBにて行われる。

・華 コメント

This is me(これが私)作詞はTikTokでも大バズりしている「Moshi Moshi」で有名なあのNozomi Kitayさんです!!普段、私がつけている日記やSNSから、私のイメージを第三者目線で表現してもらい、ご本人とも直接コミュニケーションをとりながら華自身の自己紹介になるような、そんな曲が出来ました。歌詞の内容としては、今の時代、見たくないものが見えてしまったり人と比べて落ち込んでしまったりする人が多いと思います。だからこそ見えるものが全てじゃないんだよという意味を込めて、私自身にもある「秘めた影」の部分をさらけだしていて、それでも強く生きようとする前向きな気持ちを歌詞にしてもらいました。「This is me」を聴いて共感してもらえたり、元気や勇気を与えられたら嬉しいです。嘘偽りない自分でいよう、そんな自分を愛し、自分以外の全てを愛せるようになるためにも、夢を叶えたい。そして多くの方に素敵な音楽が届けられるよう頑張りたいです。この曲を通して、私のアーティスト活動への思い、“本気度”みたいなものも多くの人に届いてほしいと思っています。たくさん聴いてください!!

(文=リアルサウンド編集部)