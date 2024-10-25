¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÛØÉñÂæ¡×SB¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡ÈÆüËÜµå³¦Äº¾å·èÀï¡É¤Ø¤Î»×¤¤¡¡MLB¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®Àï¤òÀÀ¤¦
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º Âè1Àï DeNA-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(26Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬Á°Æü´ÆÆÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
CS¤ò¡È²¼¹î¾å¡É¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿DeNA¤È·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¹¬¤¤¤Ë¤âÁá¤á¤Ë¡Ê¿Ê½Ð¤ò¡Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤ò¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸òÎ®Àï¤Ï3»î¹ç¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ËÜÅö¤Ë½é¸«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂÇÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶¯ÎÏÂÇÀþ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂÇÀþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¸òÎ®Àï¤Ç¡Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤ËÆ±ÅÀ3¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£·ë¹½¤½¤ì°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹ÂÇ¤¬¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤ÂÇÀþ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢Ä¹ÂÇ¤Ë¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¾¡Íø¿ô¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡£µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÍ¸¶¤À¤È¤¤¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼èºà¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ÎÛØÉñÂæ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÈï¤ë¤ó¤Ç¡£¾Ð¤¤¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£Ä«¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ìë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ø¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È°·¤¤¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÆüÄø¤¬¡ËÈï¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£