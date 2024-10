◆「くまのプーさん」のスペシャルカフェが東名阪で開催

【女子旅プレス=2024/10/25】ディズニーの人気キャラクター・くまのプーさんのスペシャルカフェ『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が、2024年11月9日(土)より東京にて、11月14日(木)より名古屋にて、12月5日(木)より大阪にて、順次期間限定でオープンする。今回のスペシャルカフェは、テーマに“FUNNY & FRIENDS”を掲げ、ユニークなフードメニューや個性豊かなキャラクターたちをモチーフにしたドリンクなどを用意。幅広い世代に愛され続けるプーさんと仲間たちのファニーなフェイスがインパクト大の楽しい世界観が体験できるスペシャルな空間を演出する。

■「くまのプーさん」OH MY CAFE

メニューは、「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」をイメージしたパスタプレート、マフィンプレート、フルーツサンド、カレーや、『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』の印象的で温かい気持ちになるラストのシーンをイメージしたフローズンヨーグルトのグラスパフェなどを展開。全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューで構成される。また、プーさんと仲間たちの楽しげなオリジナルアートを使用したシリーズや、『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』をモチーフにしたアートを使用したシリーズなどの、カフェオリジナルグッズやスーベニア、特典が登場する。(女子旅プレス/modelpress編集部)東京・新宿:OH MY CAFE2024年11月9日(土)〜12月15日(日)東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート1号店2024年11月14日(木)〜12月15日(日)愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12 グローバルゲート1階大阪・心斎橋:Collabo_Index SHINSAIBASHI2024年12月5日(木)〜2025年1月26日(日)大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H. Shepard.【Not Sponsored 記事】