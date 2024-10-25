「日経225オプション」11月限コール手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯3万8500円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯3万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯3万7625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯3万8500円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯3万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯3万7625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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