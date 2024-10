藤井 風

藤井 風が、 今年8月24日・25日産スタジアムで行った自身最大規模のワンマンライブ「Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”」の Blu-ray & LIVE CD作品を12月25日にリリースすることが決定した。

【写真】「Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”」の Blu-ray & LIVE CDジャケ写

2日間で計14万人を動員、8月24日の公演はYouTubeでも生中継され同時視聴者数28万人を記録し、大きな話題にもなった今公演。 作品内容詳細や仕様等は近日発表される予定だ。

10月26日シンガポール公演を皮切りに、全10都市を巡るアジアアリーナツアーをスタートさせる。また、来週10月31日には藤井 風を特集したNHK MUSIC SPECIAL「藤井 風 ~登れ、世界へ~」もオンエアされる。

藤井 風プロフィール

1997年6月14日生まれ。 幼少期より父の影響でクラシックピアノを始め、12歳の時に実家の喫茶店で撮影したピアノカヴァー動画をYouTubeに投稿したことが、 後に音楽の世界へ飛び込むきっかけとなる。2020年5月、1st Album「HELP EVER HURT NEVER」(ー常に助け、決して傷つけないー)リリース。 2022年3月、2nd Album「LOVE ALL SERVE ALL」(ー全てを愛し、全てに仕えよー)リリース。藤井 風が大切にしているコアメッセージを掲げた2作品は、共にBillboard Japan総合アルバムチャート"HOT Albums"並びに オリコン週間アルバムランキングにて1位を獲得した。2022年10月、2ndアルバムリリースを記念した「LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE」と題したスタジアムライブを、 音楽ライブの開催は史上初となる大阪府吹田市のPanasonic Stadium Suitaにて開催し、二日間で7万人を動員。 2023年6-7月には自身初となる7都市11公演のアジアツアーを開催し、全公演ソールドアウト。2024年5-6 月、ロサンゼルスとニューヨークにて自身初のU.S.ツアー(Piano only)を開催し、全公演ソールドアウトし大成功におさめた。 今年8月には二日間で14万人を動員する日産スタジアム公演が開催された。