こんにちは!みなさん!

10月のコラムをお届けします!

最近急に冷え込みましたね…!

やっと引っ越しが落ち着いてきたわたしは急いで秋冬服をかき集めなきゃ!という気持ちです!

鍋やシチューなど

美味しくなる時期ですね。

皆さま温かいごはんを食べて

温かくして風邪をひかないようにしてくださいね。

(まだ暑くなる日もあるみたいだから、ほんとに寒暖差気をつけてね!)

さて!もうすぐ10月末!

ハロウィンの時期ですね!

コラム内容を何にしようかと思っていたのですが

今月はハロウィンにあやかって

「おすすめホラー映画」をいくつか紹介したいと思います!

どれもわたしが好きな作品たちなので

ぜひ世界観に浸ってもらえると嬉しいです!

『キャスパー』

かわいいおばけのキャスパー

この白くてふわふわ?したフォルムは

みんなを虜にしちゃうはず!

アイドル時代ファンの方からキャスパーのパジャマをいただいたことがあって、

とても思い入れのある作品です!

(かすかにみえるキャスパー柄のパジャマ!)

※画像はAmazonより引用

『ミッドサマー』

これは、正直観る人の好みが分かれるかもしれない…。

大好きなA24のアリ・アスター監督作品

ダークではなく「白夜の祭り」でカラフルホワイトなハロウィンもいいかも!

公開当時、マネージャーさんと試写会で観させていただきスカッとした記憶が今でも鮮明に残ってる!笑

(C)2019 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved.

『イット・フォローズ』

これぞ、大好きホラー!

公開当時はシネコンで劇場バイトをしてたわたし。

映画で館みるホラー映画って最高と思わせてくれたおしゃれホラー!

ぜひお友だちとみてほしい!

(C)2014 It Will Follow. Inc,

『シャイニング』

ホラー映画でもこちらは観やすい作品だとわたしは思います。

一緒に『ドクタースリープ』

『レディプレイヤー1』とか観ると更に面白いかも!

『シャイニング』といえば、

代々木にある「nopecafe」もとってもおすすめ!

ハロウィン時期はお店どうなってるのかな?

ここのトイレにぜひ行ってほしい!

※画像はAmazonより引用

ガジェット通信さんの取材前に初めて連れて行ってもらったの懐かしいな〜!今でもときめく!

『ラスト・ナイト・イン・ソーホー』

エドガーライト監督のとてもおしゃれでテンポ感がいい作品

イギリスが舞台で素敵な雰囲気と

ダークが雰囲気が入り混じる

かなり引き込まれる作品です!

なぜかオール明けに観に行った思い出。笑

眠いはずなのに一睡もせず、観入った記憶!笑

(C)2021 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED

『ウォーム・ボディーズ』

ハロウィンにゾンビ映画は欠かせないよね!

これはただのホラーじゃなく、

ラブホラーなのでとっても観やすい

なおかつ、きゅんきゅんしちゃいます!

寒くなるこの時期におすすめかも!?

(C)2013 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved

いつかのゾンビメイクの写真を添えておきます、、、

今年も何か仮装しようかな、、、!

ホラーは魅力的な作品がいっぱいで

選ぶのにかなり厳選しました、、、

皆さま今回紹介した映画を観ながら

食事や仮装などでぜひ楽しんでくださいね!

