¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡¢ÅÏÊÕ¼éÀ®»á¤¬3Áª¡¡ÆüËÜ¿Í¤¿¤À°ì¿Í¤ÎIF²ñÄ¹
¡¡¡Ú¥É¡¼¥Ï¶¦Æ±¡Û¹ñºÝÂÎÁàÏ¢ÌÁ¡ÊFIG¡Ë¤Ï25Æü¡¢¥É¡¼¥Ï¤Ç³«¤¤¤¿Áí²ñ¤ÇÌò°÷²þÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÏÊÕ¼éÀ®²ñÄ¹¡Ê65¡Ë¤¬3Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¼Â»Ü¶¥µ»¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î¹ñºÝ¶¥µ»Ï¢ÌÁ¡ÊIF¡Ë²ñÄ¹¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°èÏ¢ÌÁ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥Õ¥¡¥ê¥É¡¦¥¬¥¤¥Ü¥ÕÍý»ö¡Ê45¡Ë¡á¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡á¤ò102¡½54¤ÇÂà¤±¤¿¡£µ¬Äê¤Ç2025Ç¯1·î¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤¬ºÇ½ªÇ¤´ü¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Î»Å»ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤È´¶³´¿¼¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸½¾ìÂè°ì¼çµÁ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡ÊÂ¸ºß´¶¡Ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÅÏÊÕ»á¤Ï17Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎFIG²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£18Ç¯¤Ë¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë°Ñ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î²ñÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ê3Áª¤¬¡Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£IOC²ñÄ¹Áª¤â¸½¾ìÂè°ì¼çµÁ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£FIG²ñÄ¹¤ÎºÆÁª¤òÆ¨¤»¤ÐIOC°Ñ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼º¤¤¡¢²ñÄ¹Áª¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤âÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£