SAY MY NAME、デビュー2週目で異例の記録！1stミニアルバムがビルボード・ジャパンで10位に

ジェジュンが手掛けた新人ガールズグループSAY MY NAMEが、1stミニアルバム「SAY MY NAME」で様々な方面で好成績を記録している。デビューアルバム「SAY MY NAME」は、23日に公開されたビルボード・ジャパンの「ダウンロードアルバム」週間チャートでTOP10にランクインした。同チャートの10位圏内にはSEVENTEENとCNBLUE、SAY MY NAMEがK-POPグループとして名を連ね、SAY MY NAMEは先輩グループと肩を並べて存在感を見せた。

デビュー2週目に入ったSAY MY NAMEは、全世界のK-POPファンの高い関心と多くの声援の中で、各音楽配信・アルバムチャートの上位に名を連ね、急速な成長を見せている。グループの象徴である“水”を表現したデビューアルバムは、波が押し寄せて海を作るように、異なる魅力を持ったメンバーが集まってハーモニーを作ろうというメッセージが込められている。様々なジャンルの音楽を通じて、SAY MY NAMEならではの多彩なカラーを描き、リスナーを魅了している。SAY MY NAMEは昨日(24日)、Mnet「M COUNTDOWN」に出演して注目を集めた。