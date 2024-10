ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は、24日にクリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』(11月20日〜来年1月5日)の新情報を公開。限定フードやグッズなどが一挙披露された。イベントでは、冬を彩るシンボルツリー『NO LIMIT! パーティ・ツリー』がきらめく中、クリスマス・ライブショー『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』がパワーアップ。また、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリア開業10周年のフィナーレとして『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』と『ホリデー・フロッグ・クワイア』が5年ぶりに復活する。

グルメでは、五感でクリスマスを感じるコースなど、シチュエーションにあわせて選べる限定メニューが、各レストランなどで順次展開される。「パークサイド・グリル」には、クリスマスの彩りやきらめきに、食べるだけではなく、五感で楽しめるサプライズが詰まった特別コース「クリスマス・プレミアムコース」が登場。本格メニューの数々に加え、デザートもつく。「スタジオ・スターズ・レストラン」では、ほっこり温まるチキンの煮込みをメインとした「クリスマス・チキンセット」や、「クリスマス・ツリーケーキ 〜マロン&チョコレート〜」などカジュアルに楽しめる。「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」のクリスマスケーキは、今年は4種用意。このほか、パークの仲間たちをイメージしたメニューも冬の装いとなる。■メニュー例 11月5日〜順次販売開始『クリスマス・プレミアムコース』パークサイド・グリル/12月2日〜『クリスマス・チキンセット』スタジオ・スターズ・レストラン『クリスマス・ツリーケーキ〜マロン&チョコレート〜』スタジオ・スターズ・レストラン『ブッシュ・ド・ノエル 〜グリオットチェリーのガトーショコラ〜』ビバリーヒルズ・ブランジェリー『サンタクロース 〜マスカルポーネムース&ストロベリージュレ〜』ビバリーヒルズ・ブランジェリー『クリスマス・リースケーキ 〜ピスタチオクリームのモンブラン仕立て〜』ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ホワイトプリン・パフェ 〜チーズムース&レモングラスゼリー〜』ビバリーヒルズ・ブランジェリー『ごろっとチキンのくいしんぼうスープスパゲティセット』スヌーピー・バックロット・カフェ『サンタ・ミニオンまん 〜カニクリーム〜』 ミニオン・ハッピー・キッチン『ハローキティ・アップルパイ 〜マスカルポーネ〜』ハローキティのコーナーカフェ