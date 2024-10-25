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(c)VERMILLION
(c)Dynamic Planning¡¦TOEI ANIMATION
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02. ENDLESS SKY
03. THE GREAT DIVIDE
04. DARK ISLAND WOMAN
05. JUPITER AND MARS
06. FAITHFUL NOW
07. Everything Passes Away
08. OH JAPAN¡ÁOUR TIME IS NOW¡Á
09. Waltz in Blue
10. To Be With You
11. COLOR IN THE WORLD
12. MY LIFE
13. CRASH DOWN LOVE
14. KINGS FOR A DAY
15. NEVER GOOD-BYE
16. DA DA DANCE (feat.Tak Matsumoto)
17. ETERNAL FLAMES (feat.BABYMETAL)
encore
18. (You Can Still) Rock in America
19. GUITAR HERO
¢§TOUR SCHEDULE
09·î19Æü(ÌÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
09·î20Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
09·î23Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
09·î24Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
09·î28Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
10·î02Æü(¿å)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
10·î06Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
10·î07Æü(·î)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
10·î12Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
¢§TOUR MEMBER
Guitar¡§Tak Matsumoto
Bass & Vocal¡§Jack Blades
Vocal¡§Eric Martin
Drums¡§Matt Sorum
Guitar¡§Yukihide ¡ÈYT¡É Takiyama
¢£WOWOWÆÃÈÖ¡Ø¾¾ËÜ¹§¹°¡¦°ðÍÕ¹À»Ö 4¥õ·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¡Ù
¢§¡Ø°ðÍÕ¹À»Ö Special Interview Program¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î19Æü(ÅÚ)¸á¸å9:00
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