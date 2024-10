¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ë¡¢Éô²°¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ª»¥¤Î¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡Ä¡¿Stay By My Side­£

『Stay By My Side』(紅鯡魚工作室)第3回【全5回】 台湾の人気BLドラマをコミカライズ。宮廟育ちで幽霊の声が聞こえる能力を持つブーシア。幽霊が苦手なブーシアの霊力はずっと封印されていたが、廟を継いだ姉の不注意で封印が破れてしまう。幽霊の声に怯えながら寮で一人暮らしをしていたブーシアのもとへ、ある日突然ルームメイトとして現れたのは、医者の息子・ジャンチー。ブーシアはジャンチーがそばにいると、なぜか幽霊の声が聞こえなくなることに気が付き――。徐々に縮まっていくふたりの関係の行く先は…!? エリート転入生×幽霊の声が聞こえるルームメイトの学園ゴースト・ラブストーリー『Stay By My Side』をお楽しみください!

