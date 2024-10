【HELLO KITTY 50th~ハッピーアニバーサリー★~】11月29日より順次発売価格:1回850.30円

サニーサイドアップは、同社が手掛ける「Happyくじ」より、「HELLO KITTY 50th~ハッピーアニバーサリー★~」を11月29日から全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウンで順次販売する。価格は1回850.30円。取扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページで確認できる。

本商品は、サンリオのキャラクターである「ハローキティ」の誕生50周年をテーマにしたHappyくじ。ハローキティの歴代アートを使用したオリジナルグッズがラインナップし、1974年の誕生から2024年まで、50年間の歴史を振り返ることができる。その他にも、ボーイフレンドのディアダニエルや双子の妹であるミミィ、パパやママをはじめ、タイニーチャムなどのハローキティの歴史にかかせない仲間たちも登場する。

賞品には、歴代アートから人気デザイン15種を立体化したA賞のフィギュアの他、B賞「フェイスチャーム」、C賞「トートバッグ」、D賞「フラットポーチ」などがラインナップ。また、今回は特賞として全高約40cmのハローキティのぬいぐるみも登場する。さらに、最後のくじを引いた人が手にすることができるLAST賞には、企業ごとに異なるデザインの全高約38cm以上のフィギュアが用意されている。

Happyくじ「HELLO KITTY 50th~ハッピーアニバーサリー★~」

価格 :1回 850.30円

発売日:11月29日(金)から順次発売

販売箇所 :セブン-イレブン・イトーヨーカドー・ロフト・ゆめタウン

景品内容 :全8等級+LAST賞

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※セブン-イレブンは店舗によって11月30日 (土) 、12月1日 (日) 以降の発売になる可能性がございます。

賞品一覧

特賞「BIG! ハローキティ ぬいぐるみ」

全高:約40cm

りんご5個分で身体測定をしているようなデザインのBOXに入った全高約40cmのぬいぐるみ。足裏には50周年ロゴ刺繍が入っている。

A賞「フィギュア」(全15種)

サイズ:約7~10cm

歴代アートから人気デザイン15種を立体化。パッケージに歴代デザインが施されており、そのまま飾ることもできる。

B賞「フェイスチャーム」(全5種)

サイズ:約10×13cm(縦×横)

ハローキティの顔がそのままマスコットになった、ふわふわ素材のフェイスチャーム。

C賞「トートバッグ」(全3種)

サイズ:約40×36cm(縦×横)

A4サイズのトートバッグは3種類のデザインから選べる。

D賞「フラットポーチ」(全6種)

サイズ:約15×18cm(縦×横)

小物をまとめるのにぴったりのフラットポーチにはベビーのハローキティやディアダニエルのデザインを採用。

E賞「アクリルチャーム」(全12種)

サイズ:約7cm角内

ハローキティのアクリルチャームは全12種。

F賞「缶バッジSET」(全8種)

サイズ:約5.6cm

缶バッジ2個セットは全8種。

G賞「ステッカーSET」(全6種)

サイズ:約8cm角内

可愛い絵柄がぎゅっと詰まったダイカットステッカー5枚セット。

LAST賞

LAST賞は企業ごとに異なる賞品が用意されている。

「BIG! ハローキティ おすわりフィギュア」(セブン-イレブン限定)

全高:約38cm

1974年に誕生したハローキティのはじまりのアートを再現した、横向きのおすわりフィギュア。

「BIG! ハローキティ フィギュア」(イトーヨーカードー・ロフト・ゆめタウン限定)

全高:約44cm

1976年にハローキティがはじめて立ったアートを再現した、大きなフィギュア。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24101503

