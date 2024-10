“The door is always open”(ザ ドア イズ オールウェイズ オープン)をテーマにした、2025年に迎える「ムーミン」の小説出版80周年をお祝いする企画を開催!

原作者トーベ・ヤンソン氏創作の世界を体感できる美術展、「ムーミン」と会えるキャラクターグリーティングのほか、オンラインで楽しめるコンテンツも展開されます☆

「ムーミン」80周年イベント まとめ

2025年に、「ムーミン」の小説出版80周年をお祝いする企画が開催されます!

80周年のテーマは“The door is always open”(ザ ドア イズ オールウェイズ オープン)。

「ムーミン」たちの暮らす「ムーミン谷」には、たくさんの個性的な住人がいます。

住人たちは自由に「ムーミンやしき」を訪れて、おもいおもいに過ごします。

ドアに鍵をかけない「ムーミンやしき」は、どんな生きものでも受け入れるのです。

帰る場所や居場所の大切さを物語の中で見つけてほしい。

それが、物語が始まった80年前から現在に至るまで変わることのないおもいです。

そんなおもいをテーマに、原作者トーベ・ヤンソン氏創作の世界を体感できる美術展、「ムーミン」と会えるキャラクターグリーティングのほか、オンラインで楽しめるコンテンツも展開されます☆

トーベとムーミン展〜とっておきのものを探しに〜

期間:2025年7月16日(水)〜9月17日(水)

会場:森アーツセンターギャラリー(六本木ヒルズ森タワー52階)※北海道、長野、愛知、福岡、岩手などに巡回予定

フィンランドのヘルシンキ市立美術館の協力のもと「トーベとムーミン展〜とっておきのものを探しに〜」を開催。

「ムーミン」生みの親で、多方面に才能を発揮したアーティスト、トーベ・ヤンソン氏の油絵や風刺画、「ムーミン」小説・コミックスの原画やスケッチ、愛用の品々などを通して、トーベ氏創作の世界と、人生が色濃く反映された「ムーミン」シリーズの魅力に迫ります。

「ムーミン」の世界を体験できるような演出や、日本ではあまり知られていない、「ムーミン」たちが描かれた壁画の紹介も予定されています。

“MY MOOMINHOUSE competition”(マイ ムーミンハウス コンペティション)

投稿期間:2025年4月末まで(予定)

受賞通知:受賞者には、2025年5月末頃に登録されたメールアドレスへお知らせ

オリジナルの「ムーミンやしき」をつくり、特設サイトへ投稿できるオンラインイベント「MY MOOMINHOUSE competition(マイ ムーミンハウス コンペティション)」を開催。

絵や写真、動画、アニメーション、さらにはダンスやパフォーマンスなど、「ムーミンやしき」を表現する方法は自由です。

投稿された作品はすべて特設サイトで展示され、日本だけではなく、世界中でつくられた「ムーミンやしき」を見て楽しむこともできます。

投稿された作品の中から受賞作品が選定される企画です。

“MOOMIN 80 SPECIAL GREETING”(ムーミン 80 スペシャルグリーティング)

「ムーミントロール」が特別なフォトスポットと一緒に登場するグリーティングイベントを開催。

フォトスポットは80周年を象徴するキーアート「ムーミンやしきのドア」をイメージしたデザイン。

まるで「ムーミントロール」から「ムーミンやしき」に招き入れられるようなグリーティングを楽しめます。

スペシャルグリーティングは、「ムーミン」公式ショップ・カフェを中心に巡回開催予定です。

イベントの開催場所や日時、詳細なスケジュールについては、「ムーミン」公式サイトにて順次発表されます。

「ムーミン」シリーズの魅力に迫る美術展や、グリーティング、オンラインコンテンツなど様々な形で楽しめる「ムーミン」の小説出版80周年をお祝いするイベント。

2025年より開催される「ムーミン」の80周年イベントの紹介でした☆

©Moomin Characters TM

©Moomin Characters TM Photo

© HAM / Maija Toivanen

