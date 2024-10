(C)AbemaTV,Inc.

フジテレビは、10月26日から開幕するMLBワールドシリーズの全試合を生中継する。第1戦は26日8時30分からで、同日19時~21時にはダイジェストも放送する。配信ではSPOTV NOWが全試合を日本語ライブ&見逃し配信。ABEMAは26日の第1戦を8時20分から無料生中継する。

MLBワールドシリーズは、ナショナル・リーグとアメリカン・リーグそれぞれの頂点に立ったチームがワールドチャンピオンを目指す争い。ナ・リーグでは大谷翔平、山本由伸が所属するドジャースが4勝2敗でメッツを下し、ワールドシリーズに駒を進めた。

ア・リーグは、ヤンキースがガーディアンズを4勝1敗で圧倒し、15年ぶり41回目のリーグ優勝とワールドシリーズ進出を達成しており、ドジャースとヤンキースの東西名門対決が43年ぶりに実現した。

試合は26日~27日に第1~2戦、29日~31日に第3~5戦、11月2日~3日に第6~7戦が行なわれる予定だが、どちらかのチームが4勝した時点で終了となる。

26日の第1試合は、フジテレビでは古田敦也氏と福留孝介氏が解説、青木宣親氏がゲスト解説を担当。実況は中村光宏フジテレビアナウンサー。ABEMAでは川崎宗則氏と糸井嘉男氏が解説を担当する。実況は生明辰也氏。

またABEMAでは、データスタジアム協力のもと、各選手の能力や両チームのチーム力を可視化して中継映像内に表示する「アベマ超丸わかりLIVE」を使って、両チームの強さや個々の選手の魅力などを分かりやすく紹介。試合前のスタジオトークの時間も拡大し、対戦する両チームのポストシーズンの戦いを振り返りつつ、ワールドシリーズの展望を解説陣らが語る。