「ミッキーマウス」とその仲間たちを描いた機体「JAL Dream Express」の30周年を記念したオリジナルグッズが登場!

モデルプレーンやアクリルキーホルダー、ステンレスボトル、ステッカーなどが展開されています☆

JALUX「JAL Dream Express」30周年記念グッズ

販売店舗:JALショッピングJAL Mall店・空港店舗「JAL PLAZA」の一部店舗・AL国内線機内販売など

「夢いっぱいの空の旅をお届けしたい」との思いから、JALとして初めて「ミッキーマウス」とその仲間たちを描いた機体「JAL Dream Express」

そんな「AL Dream Express」の30周年を記念したオリジナルグッズが登場しました!

初号機のオリジナル絵柄を復刻したオリジナルグッズなどを紹介していきます☆

[JAL DREAM EXPRESS 30th]1/200 BOEING 747-100 スナップインモデル

価格:39,800円(税込)

予約受付:JALショッピングJAL Mall店

初号機を1/200サイズで立体化したモデルプレーン。

デザインはもちろん、機材も「ジャンボジェット」の愛称で親しまれたBOEING 747-100型機が採用された、当時のまま復刻したデザインです。

[JAL DREAM EXPRESS 30th]JALオリジナル ミッキー&ミニー アクリルキーホルダー(レフト・ライト)

価格:990円(税込)

初号機に描かれていた旅に出かける「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をモチーフにしたアクリルキーホルダー。

機体デザインの特徴でもある、左右で異なる表情がデザインに落とし込まれています。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が持っている大きなバッグや衣装などにも注目です。

[JAL DREAM EXPRESS 30th]JALオリジナル トラベルステッカー2枚セット(ミッキーマウス/飛行機)

価格:880円(税込)

「JAL Dream Express」と「ミッキーマウス」のステッカー2枚セット。

「JAL Dream Express」はインパクトのある大きめサイズに仕上げられています。

“DISNEY on TOUR”の文字があしらわれた「ミッキーマウス」のステッカーは、スマートフォンケースに挟むのにちょうどいいサイズです。

[JAL DREAM EXPRESS 30th]JALオリジナル ステンレスボトル

価格:3,600円(税込)

発売予定:2025年1月

販売店舗:JAL国内線機内販売

初号機に描かれていた「ミッキー&フレンズ」がデザインされたステンレスボトル。

旅行やお出かけに持っていくのにもおすすめです。

キャラクターそれぞれの個性あふれる表情もポイントです。

初号機デザインのオリジナルグッズが展開される、「ミッキー&フレンズ」が描かれた飛行機の30周年記念グッズ。

JALUXより発売されている「JAL Dream Express」30周年記念グッズの紹介でした☆

