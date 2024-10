ファミリーマートが、任天堂の人気キャラクター「ピクミン」とコラボレーションしたキャンペーンを実施。

「ピクミン」とコラボした「フルーツサンド」や、「マカロン」「ドーナツ」などが発売されるほか、限定グッズがもらえるキャンペーンです☆

ファミリーマート「ピクミンがたくさん!」キャンペーン

キャンペーン開始日:2024年10月29日(火)

開催店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗

ファミリーマートにて、期間限定の「ピクミンがたくさん!」キャンペーンを開催。

ゲーム内に登場する果実など「ピクミン」の世界をイメージした「ピクミン」とのコラボスイーツが数量限定で発売されるほか、対象商品の購入で「ピクミン」の限定オリジナルグッズがもらえる企画です。

また、期間中、コラボ商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募することで「ピクミンがたくさん!」な賞品が抽選で合計400名に当たります☆

ピクミンがはこんできた果実でつくった 4種のフルーツサンド

価格:398円(税込)

発売日:2024年10月29日(火)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

ゲーム内でピクミンたちが運ぶ果実をイメージしたフルーツサンド。

4種類のフルーツ「パイン」「キウイ」「みかん」「黄桃」とホイップが合わせてあります。

ピクミン トキメキノミのゼリードリンク(レモン味)

価格:238円(税込)

発売日:2024年10月29日(火)

販売エリア:全国

ゲーム内に登場する「トキメキノミ」をイメージした「ピクミン トキメキノミのゼリードリンク」

パッケージにはトキメキノミを運ぶ「ピクミン」たちがプリントされています。

ピクミン マカロン ラズベリー&ストロベリー

価格:298円(税込)

発売日:2024年10月29日(火)

販売エリア:全国

「ピクミン」のイラストが描かれた、ラズベリークリームとストロベリークリームが入った2個入りマカロン。

ゲームに登場するキャラクター「チャッピー」に「ピクミン」たちがいまにも食べられそうなシーンをイメージしたパッケージもポイントです。

ピクミン お花のドーナツ(バナナミルク味)

価格:190円(税込)

発売日:2024年11月5日(火)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

「ピクミン」たちの頭に咲く白いお花をイメージしたもちもち食感のドーナツ。

バナナミルクホイップが入ったドーナツがホワイトチョコでコーティングしてあります。

ファミマのアプリ「ファミペイ」スタンプ企画

キャンペーン期間:2024年10月29日(火)〜11月18日(月)まで

応募期間:2024年10月29日(火)〜2024年11月22日(金)まで

対象商品:「ピクミン」とのコラボ商品の4種類が対象です

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、コラボ商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまります。

スタンプを貯めて、お好みのコースに応募された方の中から抽選で「ピクミンがたくさん!」を楽しめる賞品が合計200名に当たります。

スタンプ6個:ピクミンがたくさん!ぬいぐるみセット

当選人数:30名

合計30名に当たる「ピクミン」たちをデザインしたぬいぐるみセット。

個性豊かな「ピクミン」たちと一緒に過ごせるグッズです。

スタンプ4個:ピクミンがたくさん!ラウンドコンテナセット

当選人数:50名

様々なポーズの「ピクミン」たちをプリントした、ラウンドタイプのコンテナ。

3色セットが合計50名の方にプレゼントされます。

スタンプ2個:ファミマポイント 500円相当

当選人数:120名

スタンプ2個から応募できる、ファミマポイントコース。

500円相当のファミマポイントが抽選で120名に当たります。

※画像はイメージです

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

限定オリジナルグッズがもらえる「菓子コース」

実施期間:

・第1弾:2024年10月29日(火) AM10:00〜

・第2弾:2024年11月5日(火) AM10:00〜

対象商品を買うことで限定オリジナルグッズがもらえる「菓子コース」を実施。

期間中、対象商品を2個ご購入ごとに、限定の「ピクミンがたくさん!」オリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

※デザイン・仕様は予告なく変更になる事があります

※景品は、なくなり次第終了となります

※一部地域では対象商品の価格が異なります

第1弾:マスキングテープ

対象期間:2024年10月29日(火) AM10:00〜

種類:全4種

全4種類用意される、「ピクミンがたくさん!」なマスキングテープ。

「ピクミン」たちのカラフルなデコレーションを楽しむことができます。

第2弾:フードピック

対象期間:2024年11月5日(火) AM10:00〜

種類: 全4種

第2弾で用意されるのは、4種類のフードピック。

フルーツなどにピックをさすだけで「ピクミン」たちが食卓をカラフルに彩ります。

ファミマのアプリ「スタンプ企画」

・キャンペーン期間:2024年10月29日(火)〜11月18日(月)まで

・応募期間:2024年10月29日(火)〜11月22日(金)まで

対象商品:上記販促物がついた商品が対象商品です。

ファミリーマートでしか手に入らないグッズがあたる、ファミマのアプリでスタンプ企画を開催。

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入することで、1品につきスタンプが1個たまります。

スタンプを貯めて、お好みのコースに応募された方の中から抽選で「ピクミンがたくさん!」を楽しめる賞品が合計200名に当たります。

スタンプ6個:ピクミンがたくさん!グッズセット

当選人数:30名

スタンプ6個を集めた方の中から抽選で30名に当たる「ピクミンがたくさん!グッズセット」

「ゆらゆらフィギュア」8個(4種各2個)、「ドミノ4セット」(9枚×4セット)、「引っこ抜きマスコット」6個(3種各2個)のセットです。

スタンプ4個:ピクミンがたくさん!ブランケット

当選人数:50名

スタンプ4個を集めた方が応募できる「ピクミンがたくさん!ブランケット」

収納に便利な巾着付きで、合計50名にプレゼントされます。

スタンプ2個:ファミマポイント 500円相当

当選人数:120名

スタンプ2個であたる、ファミマポイント 500円相当コース。

合計120名の方が対象となります。

※画像はイメージです

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

『ピクミン4』パッケージソフト(オリジナル特典付き)の受付を実施

価格:6,578円(税込)

予約期間:2024年10月29日(火)10時00分〜11月18日(月)23時59分

受け取り期間:2024年12月12日(木)7時00分〜12月18日(水)23時59分

内容:パッケージソフト

「ピクミン」のキャンペーンにあわせ、ファミマのアプリ「ファミペイ」のWEB予約ページから、『ピクミン4』のパッケージ版の注文を受け付け。

購入特典として、オリジナルクリーナークロスが付いてきます。

『ピクミン4』パッケージソフト グッズセット

価格:11,320円(税込)

予約期間:2024年10月29日(火)10時00分〜11月18日(月)23時59分

受け取り期間:2024年12月12日(木)7時00分〜2024年12月18日(水)23時59分

内容:パッケージソフト、ビーズクッションの2点セット

※ビーズクッションは、後日一般販売も行われます

『ピクミン4』のパッケージソフトにビーズクッションが付いたグッズセット。

特典として、オリジナルクリーナークロスが付いてきます。

※画像はイメージです

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

『ピクミン4』ダウンロードカード「プレゼントキャンペーン」

価格:6,500円(税込)

キャンペーン期間:2024年10月29日(火)〜11月18日(月)

応募期限:2024年11月19日(火)まで

景品:ピクミンの小物入れセット

『ピクミン4』のダウンロードカードを購入された方の中から、抽選で50名に小物入れセットが当たるキャンペーンを開催!

期間中、『ピクミン4』のダウンロードカードを購入し、特設サイトで応募すると、抽選で50名に「ピクミン」の小物入れセットが当たります。

一番くじ「ピクミン」

価格:1回 700円(税込)

発売日:2024年11月2日(土)10時より順次

販売エリア:全国約10,000店舗

一番くじ 「ピクミン」の最新弾も登場。

「ピクミン」たちのかわいいグッズが必ず当たるくじです。

My Nintendo アプリGPSチェックインを実施、ファミリーマート限定のオリジナル壁紙がもらえる

任天堂が提供するスマートフォン向けアプリ『My Nintendo』にてGPSチェックインを実施。

キャンペーン期間中にファミリーマートの店頭で「GPSチェックイン」を実施すると、ピクミンの限定デザインの壁紙がプレゼントされます。

個性豊かな「ピクミン」たちにフォーカスした商品の販売やグッズが当たるキャンペーン。

ファミリーマートの「ピクミンがたくさん!」キャンペーンは、2024年10月29日より開催です☆

