ÃæÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤¬¡ÖµåÃÄ»Ë¾å¶þ»Ø¡×¤À¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¡¡Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¡©
¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¶â´Ý¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ°Ì°Ê¹ß¤ÇÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËä¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡10·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢ÃæÆü¤Ï»ÙÇÛ²¼6¿Í¡¢°éÀ®2¿Í¤Î·×8¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÍ¼±¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»ØÌ¾¡×¡Ö1ËüÅÀ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤âºÇ¹â¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖµåÃÄ»Ë¾å¶þ»Ø¡×¤Î»ØÌ¾¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö4¤Ä¤ÎNPBµåÃÄ¤¬¸ò¾ÄÃæ¡×¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç¿Íµ¤¡¡¥Ó¥·¥¨¥É¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ëü¥³°ÅªÍ×°øü¥¤È¤Ï
¢£¶â´Ý¤ÈµÈÅÄ¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÏÂÅÄ¡õ¿ùÆâ¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¶â´ÝÌ´ÅÍ¡Ê´ØÀ¾Âç¡Ë¤ò4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤³¤³¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¿À¥É¥é¥Õ¥È¡×¤ÏÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤ä¡¢²Ì¤Æ¤Ï¹¾²ÆË¡Ê¸µºå¿À¤Û¤«¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»20¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.83¡¢239²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ312Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦ÌµÁÐ¤Ö¤ê¡£ºÇÂ®154¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½µå¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡£ÂÎÄ´¤µ¤¨ËüÁ´¤Ê¤é1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¡¢º£µ¨¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ14ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë2°Ì¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¶â´Ý¤òÅö¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¾ì´¶¤äÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅ¬¤·¤¿Áª¼ê¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤¬´ÎÍ×¤À¡£º£²ó¤Ï¼Ò²ñ¿Íº¸ÏÓ¤ÎµÈÅÄÀ»Ìï¡ÊÀ¾Ç»±¿Í¢¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£³°¤ì1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¼êÇö¤Ê¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£Ç¯Îð¤â¶â´Ý¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÈÈæ³ÓÅª¼ã¤¯¡¢¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â´Ý¤ÈµÈÅÄ¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÏÂÅÄµ£¡õ¿ùÆâ½ÓºÈ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥³¥ó¥Ó¡£Âç·¶ºÀ¤ÊÉ½¸½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀµÊá¼ê¸õÊä¡¦ÀÐ°Ë¤ò4°Ì¤Ç³Í¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤
¡¡Ãæ°Ì°Ê¹ß¤âÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃå¼Â¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Î¿¹½ÙÂÀ¡Ê¶Í¸÷³Ø±à¹â¡Ë¤Ïº¸¤ÎÂç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£Èô¤Ð¤¹ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÍ··â¤ò¼é¤ëµ¡²ñ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤ä³°Ìî¤ÇÂçÀ®¤·¤½¤¦¡£5Ç¯¸å¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐºÇ¹â¤À¡£
¡¡4°Ì¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀ¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï¾å°Ì¸õÊä¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÊá¼ê¡£Èà¤ò¤³¤Î½ç°Ì¤Ç³Í¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£ÌÚ²¼ÂóºÈ¤ò3°Ì¤Ç³Í¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£¶¯¸ª¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ï¥×¥í¤Ç¤â¾å°Ì¥ì¥Ù¥ë¡£¼é¤ê¤ÎÌÌ¤«¤é1·³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¡¢¿ôÇ¯¸å¤ÎÀµÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£²¼°Ì¡Á°éÀ®¤Î¹â¹»À¸¤â°ïºàÂ·¤¦
¡¡5°Ì¤Î¹â¶¶¹¬Í¤¡ÊËÌ¾È¹â¡Ë¤È6°Ì¤ÎÍÇÏ·Ã³ð¡ÊÀ»¥«¥¿¥ê¥Ê¹â¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë¹â¹»À¸Åê¼ê¡£¹â¶¶¤¬º¸ÏÓ¡¢ÍÇÏ¤Ï±¦ÏÓ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ°Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾å°Ì¸õÊä¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤ò5°Ì¤Ç¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤·¡¢ÍÇÏ¤Ï190cm¤ÎÄ¹¿È¤Ç¿¤Ó¤·¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¡£³Ú¤·¤ß¤Ê°ïºà¤À¡£
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÃæÂ¼Æà°ìµ±¡ÊµÜºê¾¦¡Ë¤È°æ¾å·õÌé¡Ê¼¯»ùÅç¼Â¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ïº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¤¿Í··â¼ê¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âºÇÂ®146¥¥í¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡£À¤³¦Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ê¥¤¥¡×¤òÍ³Íè¤È¤·¤¿Ì¾Á°¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£°æ¾å¤Ï150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤¬Éð´ï¤Î±¦ÏÓ¤Ç¡¢¿·´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸¡Ö¼¯»ùÅç¤Î°æ¾å¡×¤¬¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö»Ë¾å¶þ»Ø¡×¤ò¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¤Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖµåÃÄ»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡×¤È¸À¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö4µåÃÄ¶¥¹ç¥É¥é1¤ò³ÍÆÀ¡×¡ÖÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂ¨¤·¤¿»ØÌ¾¡×¡Ö¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤òÃæ°Ì°Ê¹ß¤ÇÊ£¿ô³ÍÆÀ¡×¤Î3ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ë¾å¶þ»Ø¡×¤ò¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÌµ»ö¤ËºÑ¤Þ¤»¡¢·ò¹¯ÂÎ¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡Á½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
[Ê¸:ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]