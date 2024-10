ロサンゼルス・ドジャースの公式インスタグラムが日本時間25日に更新され、大谷翔平・山本由伸のチームメート、ウィル・スミス捕手に第2子が誕生したことを伝えた。スミスが、生まれたばかりの赤ちゃんを抱いた妻カーラさんと3ショットを披露。球団は英語で「Congratulations」と祝福した。子どもの名前はレイトンちゃんだという。ドジャースは、あす26日からヤンキースとのワールドシリーズに挑む。

ファンからは「Can she pitch in the World Series though?(でも、彼女はワールドシリーズで投げられる?)」「Now let’s go win a world series for the newest player」(最新の選手のためにワールドシリーズを勝ちに行こう)」「Baby’s first parade coming soon(赤ちゃんの初パレードはもうすぐ)」など、ユーモア爆発の祝福が多数届いている。