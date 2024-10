DAY6 ソンジン、ソロデビューアルバム「30」収録曲の一部を追加で公開

DAY6のソンジンが、1stソロアルバム「30」の収録曲の一部を追加で公開し、ソロデビューへの期待をより高めた。昨日(24日)午後11時、所属事務所のJYPエンターテインメントは公式YouTubeチャンネルを通じて、ソンジンの1stソロアルバム「30」の2つ目のスニークピーク映像を公開し、訴えかけるようなボーカルでファンを魅了した。紅葉のように真っ赤に染まった背景の前に座った彼は、6番トラック「Wednesday Night」、8番トラック「You Wake Me Up」の一部をアカペラで披露した。「Wednesday Night」は、6月に開催されたファンミーティング「DAY6 3RD FANMEETING 'I Need My Day'」で先行公開し、関心を集めた。

続いて披露した「You Wake Me Up」は、叙情的な歌詞が印象的だ。「僕にとって君はどんな意味なのか、この歌を通して伝えよう」「僕のそばにはいつも君が染み込んでいるという思いで、僕はさらに進んでいく You wake me up」など、ソンジンが手掛けた温かい歌詞が楽曲に真正性を加え、秋のクライマックスを迎える11月、リスナーの感性を潤すだろうと期待を高めている。同アルバムにはタイトル曲「Check Pattern」をはじめ、「童話の中の子供のように」「何もしたくない」「どこにもいない君を」「木は結局冬を耐え抜くだろう」「Wednesday Night」「EASY」「You Wake Me Up」「I don't wanna lose」「Memories」まで、全10曲が収録されている。デビュー後初のソロアルバムを披露するソンジンは、全曲の作詞・作曲を手掛け、これまで積み重ねてきた感情と真心を込めた音楽を届ける。ソンジンのソロデビューアルバム「30」は11月5日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。また、11月8日から10日までの3日間、ソウル市蘆原(ノウォン)区広雲(クァンウン)大学東海文化芸術館にて、初の単独コンサート「SUNGJIN SOLO CONCERT <30>」を開催する。最後の公演日である10日には、グローバルプラットフォーム「Beyond LIVE」を通じた有料生配信も同時に行い、より多くのファンと会う。