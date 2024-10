サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」より、サンリオのキャラクターである「ハローキティ」の誕生50周年をテーマにした『HELLO KITTY 50th〜ハッピーアニバーサリー★〜』が、11月29日から全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ロフト、ゆめタウンで順次販売が開始される。同くじでは「ハローキティ」の歴代アートを使用した、オリジナルデザイングッズが必ず当たる。景品すべて“全部ハローキティ”で、50年間の歴史が詰まったアイテムが勢揃い。1974年の誕生から2024年まで、50年間の歴史を振り返ることができる。そのほかにも、ボーイフレンドのディアダニエルや双子の妹であるミミィ、パパやママをはじめ、タイニーチャムなどのハローキティの歴史にかかせない仲間たちも一緒に登場している。

今回は特賞として、全高約40センチのハローキティのぬいぐるみが登場する。さらに最後のくじを引くと手にすることができるLAST賞には、企業ごとに異なるデザインの全高約38センチ以上のフィギュアが登場する。セブン-イレブンでは、1974年に誕生したハローキティの「はじまりのアート」を再現した「BIG! ハローキティ おすわりフィギュア」、イトーヨーカードー・ロフト・ゆめタウンでは、1976年にハローキティがはじめて立ったアートを再現した「BIG! ハローキティ フィギュア」が手に入る。【特賞】BIG! ハローキティ ぬいぐるみりんご5個分で身体測定をしているようなデザインのBOXに入った全高約40センチのぬいぐるみ。【LAST賞】BIG! ハローキティ おすわりフィギュア(セブン-イレブン限定)全高約38センチで、1974年に誕生したハローキティのはじまりのアートを再現した、横向きのおすわりフィギュア。BIG! ハローキティ フィギュア(イトーヨーカドー・ロフト・ゆめタウン限定)全高約44センチで、1976年にハローキティがはじめて立ったアートを再現した、大きなフィギュア。【A賞】フィギュア(全15種)歴代アートから人気デザイン15種を立体化。パッケージには歴代デザインが施され、そのまま飾ってもかわいい。【B賞】フェイスチャーム(全5種)ふわふわ素材がかわいい。ハローキティの顔がそのままマスコットになった。【C賞】トートバッグ(全3種)3種のデザインから選べるトートバッグ。A4サイズで使いやすく、日常使いにぴったりのアイテム。【D賞】フラットポーチ(全6種)ベビーハローキティやディアダニエルのデザインが魅力。小物をまとめるのにぴったりのサイズで、バッグの中もすっきり。【E賞】アクリルチャーム(全12種)持ち歩くだけで気分もアップ。キュートなハローキティのアクリルチャームで、おでかけももっと楽しく。【F賞】缶バッジSET(全8種)つい集めたくなってしまう缶バッジ2個セット。【G賞】ステッカーSET(全6種)かわいい絵柄がぎゅっと詰まったダイカットステッカー5枚セット。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24101503