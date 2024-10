RIIZE、JO1、ILLIT、Kep1erら出演！「KCON GERMANY 2024 × M COUNTDOWN」が10月31日に日韓同時放送・配信

韓国エンタメチャンネル「Mnet」、動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営する CJ ENM Japan 株式会社は、9月にドイツ・フランクフルトにあるMesse Frankfurt(メッセ・フランクフルト)で開催した「KCON GERMANY 2024」のコンサートの模様をスペシャル版として、10月31日に日韓同時放送・配信すると発表した。

今年本格的な「K-POP Fan & Artist Festival」に飛躍したKCON。9月に2日間にわたって「KCON」史上初のドイツ開催となった「KCON GERMANY 2024」のメインプログラムとなるコンサートの様子をスペシャル版としてオンエアする。各アーティストの代表曲や最新曲はもちろんのこと、「KCON」でしか見ることのできないスペシャルパフォーマンス盛りだくさんでお届け。

初のドイツ開催に登場したのは、DREAMCATCHER 、EVNNE、ILLIT、izna、JO1、Kep1er、KEY(SHINee)、KISS OF LIFE、Lee Young Ji(イ・ヨンジ)、LUN8、MIYEON((G)I-DLE)、NOWADAYS、ONF、RIIZE 、THE BOYZ、YUGYEOM(ユギョム)といった面々。進行役のホストは俳優のファン・イニョプが担当し、さらに「KCON」で爆発的な反響を呼んでいるシグネチャーコンテンツ「DREAMSTAGE」には、ILLIT とRIIZE のステージがファンとともに繰り広げられた。

また、JO1やiznaなどがカバー曲を披露するなど、KCONでしか見られないスペシャルステージの数々も登場となる。

