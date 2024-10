ワンちゃんに安心して使える！tete「Botanicaltete Dry Shampoo for Dog」

teteは、動物と自然に配慮したドライドッグシャンプー「Botanicaltete Dry Shampoo for Dog」を各種ECサイトへ拡大予定です。

teteは、動物と自然に配慮したドライドッグシャンプー「Botanicaltete Dry Shampoo for Dog」を各種ECサイトへ拡大予定。

大切な家族であるワンちゃんに安心して使える、安全でナチュラルなシャンプーとして開発され、忙しい飼い主様の強い味方となる商品です。

■製品の特徴

1. 安全性へのこだわり

ドッグシャンプーは、肌に優しくアレルギー反応を起こさないものが求められます。

「Botanicaltete Dry Shampoo for Dog」は、信用の一つの指標として、VEGAN認証とHALAL認証を取得しています。

※VEGAN認証:植物由来の成分のみを使用し、動物実験を一切行っていません。

※HALAL認証:厳しい基準をクリアしたクリーンな製造プロセスを経ており、信頼性の高い品質です。

厳格なGMP工場で製造を行い、アルコールを使用せず植物性の肌に優しい成分を主に使用しているので、ワンちゃんだけでなく、飼い主様の手にも優しいシャンプーです。

※GMP工場での製造:医薬品レベルの安全基準を満たす工場で製造されています。

2. アルコールフリー&低刺激処方

お風呂が苦手なワンちゃんや、普段のお手入れを簡単に行いたい飼い主様にぴったりです。

散歩後や旅行時など、手軽に使えることも大きな魅力です。

3. 効果的な洗浄力

良質な泡が皮膚の奥まで行き届き、効果的に汚れを取り除きます。

また、臭いを抑制する成分を高配合しており、愛犬を清潔に美しく保ちます。

■こんなシーンで便利!

・お風呂嫌いのワンちゃんのお手入れに

・バスタイムが難しいときや外出先での使用に

・普段の散歩後のケアにも最適

<豊富な栄養素>

皮膚と毛皮に必要な栄養素を豊富に含み、わんちゃんの皮膚と毛並みを健やかに保ちます。

また、毛の主成分と抗炎症効果のある成分を配合しており、皮膚環境を整えます。

<モニターの声>

<使用方法>

1. シャンプー塗布

ドライシャンプーを汚れが気になる所に塗布します。

毛だけでなく皮膚にも届くように塗布します。

2. 洗う

優しくマッサージするように洗います。

シャンプーブラシなどを使うと効果的です。

3. 拭き取り

ドライタオルで拭き取ります。

毛足の長いワンちゃんは、ドライタオルの前にウェットタオルで拭き取るとよりスッキリ仕上がります。

<使用動画>

■商品詳細

【商品名】 Botanicaltete Dry Shampoo for Dog

【内容量】 150ml

※使用量の目安 小型犬:5〜10プッシュ、中型犬:10〜15プッシュ、大型犬:15〜20プッシュ

