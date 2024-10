とにかく明るい安村登壇！JAるもい「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」

JAるもいは、2024年11月2日(土)〜3日(日)の2日間、東京競馬場(JRA)にて「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」を開催します。

JAるもい「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」

場所 :東京競馬場(JRA)(所在地:東京都府中市日吉町1-1)

プログラム:

(1) JAるもい物産展

開催日時:2024年11月2日(土)、3日(日) 開門〜最終レース発走まで

場所 :東京競馬場 正門前広場

販売品目:るもいの特選農作物とJAるもいA5ランクおびら和牛特製焼肉重、

カズチー、夜のサラダ(ピクルス)、数の子タルタルソース、

国稀 純米酒 吟風國稀、サーモンチップ、モッツァレラチーズ、

オロロンサブレ、かぼちゃプリン、小平町産黒毛和牛ビーフカレー、

しじみラーメン、やん衆にしん漬け、他(計45品)

このイベントは、北海道留萌地域のPR活動は勿論、北海道出身お笑い芸人の「とにかく明るい安村」が「JAるもい農業応援大使」として、「食」×「お笑い」プロジェクトという、これまでに例のない試みに挑戦します。

JAるもいA5ランクおびら和牛特製焼肉重

JAるもいロゴ

とにかく明るい安村

「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」告知ページ: https://jra-fun.jp/event/tokyo/202405/

同イベントでは、『北海道JAるもいがTONIKAKU美味い!食と笑いのコラボレーション!』をモットーに、「JAるもい物産展」や「JAるもいpresents とにかく明るい安村トークショー」を実施します。

2日間行われる物産展の目玉商品は、なんといっても「JAるもいA5ランクおびら和牛特製焼肉重」です。

北海道留萌管内・小平(おびら)町の快適な気候と広大な牧草地、ノンストレスな環境で育った希少なブランド和牛を使用した、とっても贅沢な焼肉重です。

お米は、留萌管内で育ったJAるもい産米の『ななつぼし(新米)』を使用しています。

JAるもいの“美味い”と“贅沢”がギュッギュッと詰まった、この2日間のみ400食限定販売の特製焼肉重です。

3日(日)に行われるトークショーでは、今や国内外に『裸一貫』のその芸が受け入れられた世界的スター(!?)北海道出身のとにかく明るい安村さん(JAるもい農業応援大使)と、お笑い大好きな道産子アナウンサー・日下怜奈さん(元・HBC北海道放送アナウンサー/吉本興業所属)が出演し、北海道ネタで東京競馬場を大いに盛り上げます。

またトークショー終了後12:00過ぎから、JAるもいブースでは、とにかく明るい安村さんが「JAるもいA5ランクおびら和牛特製焼肉重」の実食を行い、北海道留萌管内産の特産品や農作物等のPR販売をとにかく明るい応援とパフォーマンスで活気づけてくれます。

JAるもいは、『るもいの美味しい!』を体感した来場者様が、とびっきりの笑顔と幸せな気持ちになってもらえるようなイベントを目指します。

おびら和牛焼肉重ポスター

(2) ご当地キャラクターの来場

開催日時:2024年11月2日(土)、3日(日)

場所 :東京競馬場 正門付近特設ブース前

内容 :JAるもい管轄の8市町村のご当地キャラクターが東京競馬場に大集合し、

ブース付近にてお客様をお迎えします。

ご当地キャラクター集合

(3) JAるもいpresents とにかく明るい安村トークショー

開催日時:2024年11月3日(日) 11:40頃〜

場所 :東京競馬場 ゴール前特設ステージ

出演 :とにかく明るい安村、日下怜奈(MC)

とにかく明るい安村_全身

日下怜奈

<JAるもいA5ランクおびら和牛特製焼肉重>

JAるもいが、この日だけの為に用意したスペシャル焼肉重。

とにかく明るい安村さんも実食します。

名称 :「JAるもいA5ランクおびら和牛特製焼肉重」

内容 :北海道小平町産A5ランク和牛焼肉、北海道JAるもい産米ななつぼし、

小松菜ナムル、味付もやし、キムチ

価格 :税込1,900円/個

販売期間:同イベント開催中の2日間

販売個数:2日間計400食(なくなり次第終了)

販売場所:JAるもい物産展内(東京競馬場 正門前広場)

JAるもいA5ランクおびら和牛特製焼肉重

<プレゼント企画>

JAるもい物販ブース来場者5,000名様に「JAるもいECサイト割引クーポン」を贈呈、JAるもい公式LINE登録者、及びInstagramフォロワーには、「Instagram告知特典」等のプレゼント企画を実施。

「JAるもい産お米 ゆめぴりか精米(450g)」・「増毛町産りんご2玉」・「黒毛和牛レトルトカレー」等、激レア商品の抽選プレゼントを行います。

JAるもい産お米 ゆめぴりか精米(450g)

黒毛和牛レトルトカレー

増毛町産りんご

<情報誌の配布PR>

上記プレゼント抽選会にて「ハズレ」が出た来場者様には、JAるもい情報誌「つなぐ」、留萌管内(8市町村)紹介パンフレット、るもい管内のふるさと納税に関する冊子等が同封された「JAるもい特製クリアファイル」をお渡しします。

■主催者概要

北海道の北西部に位置する留萌(るもい)管内は、世界のトップ3に数えられる波風(なみかぜ)が強い自然豊かな地域です。

「JAるもい」は、お米、小麦、メロン、かぼちゃ、とうもろこし、アスパラガス、さくらんぼ、お花、牛乳、牛肉と、北海道の食の宝庫を取り扱うJAとして2021年2月に誕生しました。

名称 : るもい農業協同組合

所在地 : 北海道苫前郡羽幌町南6条2丁目16番地の4

代表者 : 代表理事組合長 長谷川 裕昭

設立 : 2021年2月1日

出資金 : 29億907万円(2024年1月末時点)

事業内容: 農業関連事業、生活関連事業、共済事業、信用事業

