◆Netflix11月配信ラインナップ解禁

【モデルプレス=2024/10/25】Netflixの11月の配信ラインナップが解禁され、『さよならのつづき』、『ONE PIECE FAN LETTER』、『あいの里 シーズン2』などの配信が決定した。11月は、有村架純、坂口健太郎が主演、脚本・岡田惠和氏で贈る『さよならのつづき』や、SFバイクアクションアニメ『Tokyo Override』などのシリーズ作品をはじめ、ピューリッツァー賞受賞戯曲の映画化『ピアノ・レッスン』、大人の恋愛リアリティ番組『あいの里 シーズン2』、世紀のボクシング対決のライブ配信『ジェイク・ポールvsマイク・タイソン』などが配信される。(modelpress編集部)

◆NETFLIX シリーズ

◆NETFLIX 映画

◆NETFLIX バラエティ

◆NETFLIX ドキュメンタリー

◆NETFLIX ライブイベント

◆注目の配信作品

さよならのつづき11月14日独占配信有村と坂口が主演、脚本・岡田氏で贈る運命のラブストーリー。事故で恋人・雄介を失ったさえ子。その雄介の心臓を提供されて命を救われた成瀬。運命に翻弄されるふたりの美しくも切ない、"さよなら"から始まる愛の物語。Tokyo Override11月21日独占配信新感覚SFバイクアクションアニメ。100年後の東京、孤独なハッカーのカイと仲間たちは、街に潜む巨悪の存在を暴いていく。ファイルーズあいをはじめとした豪華声優陣や、ヤマハ発動機と本田技研工業の協力のもと、実在するモデルとオリジナルデザインのオートバイが登場することも話題。セナ11月29日独占配信伝説のF1レーサー、アイルトン・セナの感動の人生をドラマ化。史上最高の栄光の陰に隠された長い道のりをたどる。トランクComing in Novemberコン・ユ、ソ・ヒョンジン共演のミステリーサスペンス。マッチングサービスで出会ったジョンウォンとインジだが、湖畔で発見されたトランクによって事件の渦中に陥ることに。Mr. プランクトン11月8日独占配信ウ・ドファン、イ・ユミ共演のラブコメディ。幸せとは無縁の男ヘジョは人生最後の旅に出発。元恋人で不幸な女性ジェミは図らずも旅に同行することに…。グランパは新米スパイComing in November注目のミステリーコメディ。隠居生活を送るチャールズは、私立探偵の求人に応募し、老人ホームの内偵をするスパイとなる。コブラ会:シーズン6:パート211月15日独占配信人気シリーズが最終シーズン パート2へ。チーム再建に取り組むダニエルとジョニー。そして元師匠・ミヤギが残していた箱の中身とは。アウターバンクス:シーズン4:パート211月7日独占配信人気アドベンチャーがシーズン4 パート2へ。ポーグたちは、黒ひげの財宝探しに乗り出すが、そこには大きな危険と謎が待っていた。女優: ボーン・トゥ・シャイン11月7日独占配信台湾発のヒューマンドラマ。熾烈な芸能界を舞台に、夢に向かって突き進む2人のトップ女優の友情の絆を描く。ヘリコプター・ハイスト: 舞い降りた略奪者11月22日独占配信スウェーデン発の実話を基にしたサスペンス。幼なじみの2人は、最も警備が厳重な金庫から大量の現金強奪に挑むが…。マッドネス11月28日独占配信注目の新サスペンス。無実の罪を着せられたマンシー・ダニエルズは、疎遠の家族と再会し、人生をかけた戦いを繰り広げる。ピアノ・レッスン11月22日独占配信ピューリッツァー賞受賞戯曲の映画化。家宝のピアノをめぐり衝突する家族の物語。サミュエル・L・ジャクソン、ジョン・デヴィッド・ワシントンが舞台版から続投して出演。リトル・シークレット・イン・クリスマス11月27日独占配信リンジー・ローハン主演のラブコメディ。クリスマスのために恋人の実家にやってきたエイヴリーは元カレと再会することに。JOY:奇跡が生まれたとき11月22日独占配信ビル・ナイ、トーマシン・マッケンジー出演の実話を基にした物語。体外受精の道を切り開いた3人の不屈の努力を描く。GTMAX11月20日独占配信フランス発のアクション。元モトクロス王者のソエリは、強盗に加担する弟を救うために立ち向かうことを決意する。ミート・ミー・ネクスト・クリスマス11月6日独占配信クリスティーナ・ミリアン主演のラブコメディ。既に完売したペンタトニックスのチケットを求めて、レイラはNYの街を駆け回る。謎追い男の10日間11月7日独占配信トルコ発のサスペンスミステリー。行方不明になった女性を探す作家のサディクは死の連鎖に巻き込まれていく。スノーマンに恋して11月13日独占配信注目のラブロマンス。クリスマス目前、夫を亡くした孤独なキャシーによってスノーマンは命を吹き込まれる。ザ・メリー・ジェントルメン11月20日独占配信注目のラブコメディ。元有名ダンサーのアシュリーは両親のバー存続のため、男性ダンサーだけのクリスマスショーを企画する。あいの里:シーズン211月5日独占配信人気恋愛リアリティ番組がシーズン2へ。今回の舞台は沖縄。バツあり、ワケあり、持病あり…大人たちが、がむしゃらな恋を繰り広げる。ゾンビバース:ニュー・ブラッド11月19日独占配信人気の韓国ゾンビ・リアリティ番組がシーズン2へ。新メンバーも参加、ゾンビはさらにパワーアップ!無事に生還できるのは一体誰か。テックスメックス・モーターズ:シーズン211月22日独占配信人気のカー・リアリティ番組がシーズン2へ。ボロボロのクラシックカーが、プロ集団の技で大金を生む最高傑作に変身。リズム+フロー:シーズン211月20日独占配信未来のヒップホップスター発掘シリーズがシーズン2へ。リュダクリス、Latto、DJキャレドが審査員に加わり、逸材を発掘する。地球の海:その神秘に満ちた世界11月20日独占配信インド洋、大西洋、太平洋から、南極海や北極海まで、海面の下に広がる驚異の幻想的な世界を探求する注目のネイチャー・ドキュメンタリー。シェフのテーブル:シリーズ711月27日独占配信人気シリーズがシーズン7へ。世界各国のスターシェフたちの類まれなる才能にスポットライトを当て、その独創的な視点と創造性を探る。ジェイク・ポールvsマイク・タイソン11月16日AM10時より独占生配信世界中が待ち望んだ世紀の対決をライブ配信。ジェイク・ポール対マイク・タイソンのボクシング対決も。※ライブ配信時は日本語字幕なしONE PIECE FAN LETTER配信中TVアニメ『ONE PIECE』25周年記念作品。頂上戦争から2年後のシャボンディ諸島。ナミに強い憧れを持つ主人公の少女は小さな冒険へと出発する。aiko - Love Like Aloha vol.7(2024.8.30 サザンビーチちがさき)11月22日独占配信2024年8月30日に開催された、6年ぶり野外フリーライブの模様を独占配信。メタモルフォーゼの縁側11月25日配信人気漫画を芦田愛菜と宮本信子で実写映画化。17歳の女子高生と75歳の老婦人をつないだのはBLだった。search/#サーチ211月12日配信人気スリラーの続編。コロンビアで行方不明になった母を、LAで捜す高校生の奮闘を描く。黙する者が生きし場所11月2日配信中国発のサスペンス。小さな島の女子高校で発生した連続失踪事件に秘密と真相を描く。カラーパープル11月15日配信巨匠スティーブン・スピルバーグが手がけた名作映画をミュージカルとして再映画化した感動作。逆転のトライアングル11月23日配信カンヌ映画祭パルムドール受賞。無人島に漂着したセレブたちが繰り広げるサバイバルを描く。