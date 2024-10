【「バーガーキング」渋谷センター街店】10月31日 臨時休業

ビーケージャパンホールディングスは、「バーガーキング」渋谷センター街店について、ハロウィーン当日の10月31日に臨時休業することを発表した。

臨時休業中は店舗の清掃を徹底的に行ない、ハロウィーン翌日の11月1日からは、キレイになった店舗にて、より多くの皆様に愛されるバーガー店を目指し、営業を再開するとしている。

渋谷には毎年ハロウィーン当日になると通常よりも多く人が集まり、その後大量に放置されたゴミなどが問題視されている。今回の臨時休業について理由は明記されていないが、こういった問題に対するある種のメッセージともとれそうだ。

