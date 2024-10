【WHITE POOH】10月29日 先行販売予定11月1日より順次発売予定

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「WHITE POOH」を11月1日よりディズニーストア店舗にて順次発売する。また、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアにて10月29日より先行販売を予定している。

本商品はプーさんと仲間たちがフルーツラテカラーのあったかケープとポンポン帽子を纏ったシリーズ「WHITE POOH」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンなどがラインナップ。

それぞれ色違いのケープと帽子を身につけ、もちもちふんわりとした肌触り。また、寒い季節にぴったりのルームカーディガンや、フードを被るとポンチョのように使用できるブランケット、ヘアバンドやルームソックスなど、ルームウェアアイテムが登場する。

さらに、プーさんのフェイスと耳がキュートなふわふわのハットや、持ち手とサイドにフェイクファーをあしらったトートバッグなど、冬らしいデザインのファッションアイテムもラインナップする。

「WHITE POOH」グッズ(一部)

プーさん クランチチョコレート アソート フルーツラテカラー WHITE POOH

価格:1,200円

□「プーさん クランチチョコレート アソート フルーツラテカラー WHITE POOH」

プーさん シークレットストラップ フルーツラテカラー WHITE POOH

価格:900円

□「プーさん シークレットストラップ フルーツラテカラー WHITE POOH」

プーさん シール・ステッカー ダイカット フルーツラテカラー Sticker Collection WHITE POOH

価格:700円

□「プーさん シール・ステッカー ダイカット フルーツラテカラー Sticker Collection WHITE POOH」

プーさん トートバッグ 2WAY ホワイト WHITE POOH

価格:3,800円

□「プーさん トートバッグ 2WAY ホワイト WHITE POOH」

ぬいぐるみ(S) フルーツラテカラー WHITE POOH

価格:各3,800円

□「イーヨー ぬいぐるみ フルーツラテカラー WHITE POOH」

□「ピグレット ぬいぐるみ フルーツラテカラー WHITE POOH」

□「プーさん ぬいぐるみ(S) フルーツラテカラー WHITE POOH」

□「ルー ぬいぐるみ フルーツラテカラー WHITE POOH」

ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン フルーツラテカラー WHITE POOH

価格:各2,600円

□「イーヨー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン フルーツラテカラー WHITE POOH」

□「ティガー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン フルーツラテカラー WHITE POOH」

□「ピグレット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン フルーツラテカラー WHITE POOH」

□「プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン フルーツラテカラー WHITE POOH」

□「ルー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン フルーツラテカラー WHITE POOH」

プーさん 帽子・ハット ホワイト 54~58 WHITE POOH

価格:3,500円

□「プーさん 帽子・ハット ホワイト 54~58 WHITE POOH」

プーさん サラサクリップ 0.5 ジェルボールペン セット WHITE POOH

価格:900円

□「プーさん サラサクリップ 0.5 ジェルボールペン セット WHITE POOH」

プーさん 長袖カーディガン ルームウェア ホワイト M WHITE POOH

価格:6,600円

□「プーさん 長袖カーディガン ルームウェア ホワイト M WHITE POOH」

プーさん ぬいぐるみ(M) フルーツラテカラー WHITE POOH

価格:4,800円

10月29日:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

□「プーさん ぬいぐるみ(M) フルーツラテカラー WHITE POOH」

プーさん 75cm ぬいぐるみ スーパービッグ フルーツラテカラー WHITE POOH

価格:18,000円

10月29日:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

□「プーさん 75cm ぬいぐるみ スーパービッグ フルーツラテカラー WHITE POOH」

プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ピンク フルーツラテカラー WHITE POOH

価格:2,600円

10月29日:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

□「プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ピンク フルーツラテカラー WHITE POOH」

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。