¡Ö¥Ý¥±GO¡×¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂ©»ÒÃ¥¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¡¡¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×ËÐÌÇÁÊ¤¨¡¡°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô
°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Ç¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó£Ç£Ï¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é8Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢°äÂ²¤¬»ö¸Î¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤ÎËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìµÜ»Ô¤Ç2016Ç¯10·î26Æü¡¢Åö»þ¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÂ§ÃÝ·ÉÂÀ·¯¡ÊÅö»þ9ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó£Ç£Ï¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25ÆüÄ«¡¢·ÉÂÀ·¯¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¿òÃÒ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç·Ù»¡´±¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²£ÃÇ¼ÔÃí°Õ¡×¡Ö¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¥À¥á¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«ー¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ÄÌ¹Ô¤¹¤ë¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¡Ö¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¤ÎËÐÌÇ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Â§ÃÝ¿òÃÒ¤µ¤ó¡Ö¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È°ì»þ¸º¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¿Âæ¤â²¿Âæ¤â¡É¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Èá¤·¤¤¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢²þ¤á¤Æº£Æü¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×