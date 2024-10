RIIZE、JO1ら豪華出演！「KCON GERMANY 2024」スペシャル版、10月31日に日韓同時放送・配信が決定

9月にドイツ・フランクフルトにあるMesse Frankfurt(メッセ・フランクフルト)にて開催された「KCON GERMANY 2024」のコンサートの模様が、スペシャル版として10月31日(木)に日韓同時放送・配信されることが決定した。今年本格的な「K-POP Fan & Artist Festival」に飛躍したKCON。9月に2日間にわたって「KCON」史上初のドイツ開催となった「KCON GERMANY 2024」のメインプログラムとなるコンサートの様子をスペシャル版としてオンエア。

各アーティストの代表曲や最新曲はもちろんのこと、「KCON」でしか見ることのできないスペシャルパフォーマンスを盛りだくさんでお届け。初のドイツ開催に登場したのは、DREAMCATCHER、EVNNE、ILLIT、izna、JO1、Kep1er、SHINeeのキー、KISS OF LIFE、イ・ヨンジ、LUN8、(G)I-DLEのミヨン、NOWADAYS、ONF、RIIZE、THE BOYZ、GOT7のユギョムが出演。進行役のホストとしては、俳優のファン・イニョプが登場。さらに「KCON」で爆発的な反響を呼んでいるシグネチャーコンテンツ「DREAM STAGE」には、ILLITとRIIZEのステージがファンと共に繰り広げられた。また、JO1やiznaらがカバー曲を披露するなど、KCONでしか見られないスペシャルステージの数々は必見だ。

■番組情報

「KCON GERMANY 2024 × M COUNTDOWN」

2024年10月31日(木)18:00〜(予定)

※日韓同時放送・配信のため、内容に変更が生じる場合がございます。

★12月には字幕版の放送も決定!



2024年 Mnet / 日韓同時放送・配信

(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved



<出演者>

MC:ファン・イニョプ

DREAMCATCHER、EVNNE、ILLIT、izna、JO1、Kep1er、SHINee キー、KISS OF LIFE、イ・ヨンジ、LUN8、(G)I-DLE ミヨン、NOWADAYS、ONF、RIIZE、THE BOYZ、GOT7 ユギョム



