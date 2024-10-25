ジュニアコンサート「SHOWbiz 2025」決定 2025年1月に有明アリーナで開催
【モデルプレス＝2024/10/25】ジュニアのコンサート「SHOWbiz 2025」が、1月5日から13日にかけて東京・有明アリーナで開催されることが発表された。
【写真】高橋優斗、退所前日に公開されたジュニアメンバーとの密着ショット
10月25日、ジュニアの公式サイトにて開催を発表。出演者としては「ジュニア」の記載のみで、具体的なグループやメンバーは発表されていない。（modelpress編集部）
・会場
有明アリーナ
・公演日程
1／5（日）12：00／17：00
1／6（月）12：00／17：00
1／7（火）17：00
1／9（木）17：00
1／10（金）17：00
1／11（土）12：00／17：00
1／12（日）12：00／17：00
1／13（月・祝）12：00／17：00
情報：ジュニア Official Website
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10063?tab=schedule
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋優斗、退所前日に公開されたジュニアメンバーとの密着ショット
◆ジュニアコンサート「SHOWbiz 2025」開催決定
10月25日、ジュニアの公式サイトにて開催を発表。出演者としては「ジュニア」の記載のみで、具体的なグループやメンバーは発表されていない。（modelpress編集部）
◆「SHOWbiz 2025」開催スケジュール
・会場
有明アリーナ
・公演日程
1／5（日）12：00／17：00
1／6（月）12：00／17：00
1／7（火）17：00
1／9（木）17：00
1／10（金）17：00
1／11（土）12：00／17：00
1／12（日）12：00／17：00
1／13（月・祝）12：00／17：00
情報：ジュニア Official Website
https://jr-official.starto.jp/s/jr/live/10063?tab=schedule
【Not Sponsored 記事】