ときのそらとAZKiによるユニット・SorAZのメジャーデビュー1周年を記念して、メジャーデビューライブ<First Gravity>が映像商品化されることが決定した。SorAZは、1月27日(土)CLUB CITTA'にてメジャーデビューライブ<First Gravity>を開催。2020年9月のオンラインライブ<SorAZ Special Live 刹那的クロニクル(#劇場版SorAZ)>以来、約3年8ヶ月ぶりの開催。現地会場での開催は初の試みとなり、チケットは昼夜両公演即ソールドアウトしたワンマンライブだ。

リリース情報



Major Debut Live Blu-ray『First Gravity』2024年12月18日(水)発売・初回限定ときのそら盤(BD+CD) VIZL-2402 / 10,890円(税込)・初回限定AZKi盤(BD+CD) VIZL-2403 / 10,890円(税込)・通常盤(BD) VIXL-471 / 8,250円(税込)予約:https://www.jvcmusic.co.jp/SorAZ/2402/buy/●Blu-ray(全形態共通)【昼公演】01. せーので!02. Scale the walls03. ふたりDestiny04. MAG-NET05. いけないんだ06. 君と僕はアルビレオ 惹かれ合う彗星テイル07. 刹那ティックコード08. ケ・セラ・ソラ!09. ω猫10. 猫ならばいける11. エレクトリカル・サーフィン12. 恋愛コスモロジー13. ハジメノイッポ14. テレパシー15. キラメキライダー☆【夜公演】01.せーので!02. Scale the walls03. ふたりDestiny04. MAG-NET05. 惑わす星06. 君と僕はアルビレオ 惹かれ合う彗星テイル07. 紅藍クロニクル08. 画面の中の君が好き09. ゆっくり走れば風が吹く10. フレーフレーLOVE11. Intersection12. 恋愛コスモロジー13. ハジメノイッポ14. テレパシー15. Shiny Smily Story●CD【初回限定盤(ときのそら盤)】01. せーので!02. Scale the walls03. ふたりDestiny04. MAG-NET05. いけないんだ06. 君と僕はアルビレオ 惹かれ合う彗星テイル07. 刹那ティックコード08. ケ・セラ・ソラ!09. ω猫10. 猫ならばいける11. エレクトリカル・サーフィン12. 恋愛コスモロジー13. ハジメノイッポ14. テレパシー15. キラメキライダー☆【初回限定盤(AZKi盤)】01. せーので!02. Scale the walls03. ふたりDestiny04. MAG-NET05. 惑わす星06. 君と僕はアルビレオ 惹かれ合う彗星テイル07. 紅藍クロニクル08. 画面の中の君が好き09. ゆっくり走れば風が吹く10. フレーフレーLOVE11. Intersection12. 恋愛コスモロジー13. ハジメノイッポ14. テレパシー15. Shiny Smily Story