講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2024年12月号では、11月15日から始まる「ディズニー・クリスマス」を大特集!

両パークのエンターテイメントプログラムの見どころをはじめ、アトラクション、デコレーション、スペシャルメニューなどが紹介されています☆

講談社「ディズニーファン」2024年12月号

価格:1,200円(税込)

発売日:2024年10月25日(金)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

「ディズニーファン」の2024年12月号では、11月15日から始まる”ディズニー・クリスマス2024”を大特集!

東京ディズニーランド「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」や東京ディズニーシー「ディズニー・クリスマス・グリーティング」の見どころをはじめ、アトラクション、デコレーション、スペシャルメニュー、スペシャルグッズなどの情報が盛りだくさんです。

2024年で最後となる東京ディズニーランドのクリスマスパレード「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”」は、「世界で一番幸せなクリスマスの物語」がテーマ。

登場するフロートが1つ1つ紹介されています。

ほかにも東京ディズニーシーの「ディズニー・クリスマス・グリーティング」の見どころや、「ダズリング・クリスマス・イン・ニューヨーク」、スペシャルメニューなども掲載されています。

11月8日から販売予定の「ディズニー・クリスマス」スペシャルグッズが大集合。

クリスマスを楽しむ「ミッキーマウス」と仲間たち、

クリスマスの妖精「リルリンリン」のグッズが紹介されています。

また、11月7日まで開催中の”ディズニー・ハロウィーン2024”の総力取材も見逃せません。

東京ディズニーランドのパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」はもちろん、それぞれのパークからハロウィーンの魅力をレポート。

さらに東京ディズニーランドでスタートした新キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」の全容が、余すところなく紹介されています。

今月号の注目は、プレゼント企画。

『3号連続「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」プレゼント』では、10月号、11月号、12月号の応募券3枚1口で、指定の招待日にファンタジースプリングスを満喫できるパスポートが、抽選で3組6名に当選します。

さらに、パークチケットやパークのクリスマスグッズを抽選でプレゼントする企画も実施されます。

ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ 2024」には、オリジナルアートのポストカード8枚が登場。

「ミッキー&フレンズ」やディズニープリンセスデザインのポストカードです。

”ディズニー・クリスマス2024”特集のほか、”ディズニー・ハロウィーン2024”のレポートなど、パークのイベント情報がたっぷり詰まった一冊。

講談社「ディズニーファン」2024年12月号は、2024年10月25日(金)より発売です☆

