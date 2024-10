ILLIT、新曲『Cherish（My Love）』など最新曲パフォーマンスを披露！特徴的なポイントダンスに注目

ガールズグループILLITが、“超強力な中毒性”を誘発する新曲パフォーマンスで世界中の音楽ファンの心にハートを植えた。

ILLITは去る10月24日、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』で、2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』のタイトル曲『Cherish(My Love)』と収録曲『IYKYK(If You Know You Know)』を披露した。

この日、ILLITはそれぞれの個性を活かしたカジュアルな衣装を着て登場し、ユニークではつらつとした魅力を放った。

一度聴くと頭から離れない『Cherish(My Love)』を奏でるメンバーたちの清らかな声が、聴く人を“胸キュン”させた。さらに、10代の感性を狙い撃ちするポイントダンスも疲労し、人々を釘付けにした。

なかでも、“マグネティックハート”ダンスがファンの心をときめかせた。両手の親指と小指をくっつけてハートの形を作る手の動作となっており、その表現方法が見る面白さをさらに加えている。

(写真=『M COUNTDOWN』)

収録曲『IYKYK(If You Know You Know)』のステージは、ILLITの軽快なステップと活気に満ちたエネルギーが際立った。好きな人に向かって直進する姿を描いた同曲のパフォーマンスは、サビの「IYKYK」を手で素早く表現する動作が印象的だ。

同曲は、ティックトックなどSNS上で多く使用される「知ってるよね?」という意味の新造語を活用した楽曲で、10代のより深い共感を生んでいる。

ILLITは2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』リリースと同時に韓国内外のチャートで頭角を現している。

韓国の主要音源チャートの1つであるHANTEOチャートによると、同作は2日間で33万枚以上販売され、ILLITの2作目となる“ハーフミリオンセラー”達成の青信号を灯し、日本のオリコン「デイリーアルバムランキング」(10月22日付)では2位に輝いた。

タイトル曲『Cherish(My Love)』も、韓国の主要音源チャートBugs、Genieミュージックなどで上位にチャートインした。

なお、ILLITは今後、10月25日にKBS2『ミュージックバンク』、26日にMBC『音楽中心』、27日にSBS『人気歌謡』に出演し、カムバックステージを披露する予定だ。

◇ILLITとは?

2023年6〜9月に放送された『R U Next?』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人(MOKA、IROHA)を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志(I WILL)と特別な何かを意味する代名詞(IT)の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビューした。