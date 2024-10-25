エーデルワイス賞選定馬…ラインパシオンなど
10月31日（木）に行われるエーデルワイス賞（Jpn3）に出走予定の選定馬および騎乗予定騎手について、下記のとおり発表された。
●第27回エーデルワイス賞（Jpn3）
施行日：10月31日（木）
施行場：門別競馬場
距離：1200m
出走資格：サラブレット系 2歳牝馬
1着賞金：2000万円
【新馬/福島6R】ルーキー大江原比呂が新馬戦初勝利…ラインパシオンで快勝JRAからは4頭
●JRA
アーデルリーベ（牝2・栗東・斉藤崇史）幸英明
イッシンフラン（牝2・美浦・竹内正洋）江田照男
ミリアッドラヴ（牝2・栗東・新谷功一）西村淳也
ラインパシオン（牝2・美浦・水野貴広）金山昇馬
●地方
イイデマイヒメ（牝2・北海道・村上正和）阿部龍
エイシンマジョリカ（牝2・北海道・米川昇）石川倭
エターナルウインド（牝2・北海道・角川秀樹）桑村真明
シルバーミラージュ（牝2・北海道・桧森邦夫）服部茂史
トレヴェナ（牝2・北海道・角川秀樹）山本聡哉
ハーフブルー（牝2・北海道・小野望）小野楓馬
パトリオットゲーム（牝2・川崎・山崎裕也）野畑凌
レディーティアラ（牝2・北海道・田中淳司）岩橋勇二
ワンダーウーマン（牝2・北海道・石本孝博）黒澤愛斗