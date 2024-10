ILLIT、新曲「Cherish（My Love）」のステージも！ファンショーケース開催

ILLITがファンの心を新曲「Cherish(My Love)」で掴んだ。彼女たちは10月23日、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて、2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」の発売記念ファンショーケースを開催した。これは、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルやグローバルファンダムライフ・プラットフォームのWeverseを通じて生中継され、全世界のファンとショーケースを共有した。

ILLITは同日、可愛らしい感性あふれる自分たちの“アジト(ステージ)”にGLLIT(ILLITのファン)を招待し、新曲のステージはもちろん、様々なテーマでコミュニケーションを取った。客席の近くに降りて、ファン1人1人と目を合わせたメンバーたちの積極的な姿に、現場の熱気も高まった。最初のコーナーとして「キャビネットトーク」が行われた。ILLITは自分で飾ったキャビネットの中に入っている質問紙を取り出して、2ndミニアルバムに対するGLLITの質問に答えた。特に、今回のニューアルバムを5文字で表現して欲しいというリクエストにメンバーたちは「完全にILLIT」「ILLITそのもの」「キラキラしている」「私たちまっすぐ進んで」「GLLITへの思いだけ」などの愛らしい返事で大きな反響を得た。ILLITは「GLLITのことだけを考えながら、今回のアルバムを準備した」として「私たちの多様な姿をお見せしたかった。アルバムのすべての要素が特別だ」と愛情を表現した。新曲のパフォーマンスは会場の熱気を一気に引き上げた。初めてパフォーマンスされた2ndミニアルバムの収録曲「Tick-Tack」は、ユニークなサウンドにふさわしい弾むパフォーマンスが目を引き、「IYKYK(If You Know You Know)」もメンバーの軽快なステップと活気に満ちたエネルギーでファンを魅了した。タイトル曲「Cherish(My Love)」のイントロが鳴ると、ファンの歓声は最高潮に達した。5人のメンバーは中毒性のあるメロディーと率直ながらも力強い“魔法少女”を表現した。ファンショーケースを終え、ILLITは「GLLITの皆さん、ありがとう。GLLITのおかげで楽しくパフォーマンスが出来た。さらに成長した姿でGLLITと時間を共にし、より素敵なステージで恩返ししたい」と感想を伝えた。ILLITは21日に2ndミニアルバムでカムバックしたと同時に、更にグローバルでの人気に火をつけた。このアルバムは発売から2日で33万枚(韓国のHANTEOチャート基準)以上売れ、2度目の「ハーフミリオンセラー」達成への期待を高めた。タイトル曲「Cherish(My Love)」はBugs!、genieなど、韓国の主要音源チャート上位圏にランクインし、Spotifyでは7ヶ国・地域の「デイリートップソング」チャート(10月23日付)に入った。日本でもリリースから早速、iTunesの「POP-トップソング」やApple Musicの「トップアルバム」、AWAの「リアルタイム急上昇」にて上位圏にランクインした。