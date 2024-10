【数量限定】ドトールとクロミがコラボ！オリジナルグッズ付き福袋の予約受付開始。

ドトールコーヒーは、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボした『福袋2025』を、2024年12月26日にドトールコーヒーショップで発売します。店頭での予約受付は10月25日から開始しています。

ドトールのユニフォームを着たクロミがかわいい!

クロミのオリジナルバッグセットや、おトクなコーヒーのセットなど福袋は全部で9種類。

・「DOUTOR×Kuromi」 クロミ オリジナルバッグセット【1】

ドトールのユニフォームを着たクロミのぬいぐるみは、ここでしか手に入らない限定品!セット内容は、A4サイズが入るティングバッグ、ぬいぐるみ、メイク道具や小物が入るキルティングポーチ、ドミニカンブレンド ドリップカフェ30包、コーヒーチケット8枚。価格は1万円。

・「DOUTOR×Kuromi」 クロミ オリジナルバッグセット【2】

手のひらサイズになったクロミのマスコットチャームが入っています。カバンにつけて一緒におでかけを楽しんで♪

セット内容は、キルティングバッグ、マスコットチャーム、ドミニカンブレンド ドリップカフェ15包、コーヒーチケット4枚。価格は5500円。

<オリジナルグッズのサイズについて>

キルティングバッグ:幅約30センチ×高さ41センチ×マチ幅12センチ

キルティングポーチ:幅約20センチ×高さ12.5センチ×マチ幅5.5センチ

ぬいぐるみ:幅約25センチ×高さ30センチ×奥行15センチ

マスコットチャーム:幅約10センチ×高さ13センチ×奥行6.5センチ

・ドリップカフェセット

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ブルーマウンテンブレンドのドリップカフェのセットです。

◇450円おトク! 25パック入り2300円(2750円相当)

◇1200円おトク! 50パック入り4300円(5500円相当)

◇2050円おトク! 75パック入り 6200円(8250円相当)

◇3000円おトク! 100パック入り 8000円(1万1000円相当)

・コーヒー豆セット

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットのセットです。

◇950円おトク! 2000円のセット(2950円相当)

◇1210円おトク! 3800円のセット(5010円相当)

◇2460円おトク! 5500円のセット(7960円相当)

コーヒーチケットは、全国のドトールで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えができます。

全セット共通!かわいいオリジナルグッズがランダムで入る♪

ドトールの新ユニフォームを着たクロミが施されたオリジナルグッズにも注目!グッズは全部で3種類、どれか1種類がランダムで入っています。なくなり次第終了です。

・オリジナルジッパーバッグ(3枚入り)

・オリジナルミニタオル

・オリジナルA5クリアファイル

『福袋2025』の予約期間は2024年10月25日から12月25日まで、受取と店頭販売期間は12月26日から2025年1月13日までとなっています。予約時に支払いが必要です。

数量限定のため在庫がなくなり次第販売を終了します。また、店舗により予約可能な商品が異なります。

※価格はすべて税込です。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L653715

東京バーゲンマニア編集部