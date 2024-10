京都のラーメンファンに朗報！ 泡系ラーメン店がバージョンアップして復活オープン（京都・烏丸御池）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は円町で京都の泡系ラーメンとして人気を博した「八の坊」がホテル内のカフェに復活オープンした店。大人気だった濃厚カプチーノそばが再び楽しめます。

〈New Open News〉

OikeCafe×HACHINOBO(京都・烏丸御池)

2024年8月24日、京都・御池に「OikeCafe×HACHINOBO(オイケカフェ ハチノボウ)」がオープンしました。惜しまれながら閉店した、円町の「八の坊」がよりおいしく、オシャレになって復活オープンです。

「カプチーノラーメン」 1,200円 写真:お店から

「八の坊」は、豚骨醤油のガツンとした家系ラーメン「豚そば」を中心に、「魚そば」、イタリアンな「ベジそば」など独創的なラーメンで人気を集めたラーメン店。中でも名物となったのが「カプチーノそば」です。泡系ラーメンは博多が発祥ですが、「八の坊」は京都にいち早く紹介。濃厚な豚骨スープの旨みとコクが一体化したクリーミーな味わいはやみつきになる、と大人気となりました。

そんな「八の坊」は2023年に惜しまれながら閉店。今回「OikeCafe×HACHINOBO」として待望の復活を遂げました。

通りに面した入口すぐに店があります 出典:at_you_seeさん

場所はパークホテル京都御池の1階。「烏丸御池」駅から3分ほどの場所にあり、入り口が通りに面しているため、気軽に立ち寄ることができます。

ちょっとリッチな気分になれる店内 出典:みろるグルメさん

宿泊客が朝食をとるカフェも兼ねているため、店内は広々として明るい空間。以前の「八の坊」もカフェのようなおしゃれな雰囲気でしたが、さらにおしゃれ度がアップ。ホテルならではの洗練された雰囲気の中でゆったりとラーメンを楽しむことができます。女性も一人で気軽に入れそうです。

「特製カプチーノラーメン」1,500円 出典:よっちゃんのパパさん

看板メニューはやはり「カプチーノラーメン」。濃厚な豚系スープを泡立てたふわふわな口当たりのスープは豚骨臭さが控えめで、凝縮された豚の旨みをガツンと感じられます。「八の坊」時代よりさらに洗練された味わいです。

麺はインパクトがあるちぢれの太麺。クリーミーで濃厚なスープと相性抜群です。厚みがあって柔らかい鶏チャーシューと、ジューシーな豚ロースチャーシューの2種類、食感が楽しいシャキシャキの生玉ねぎがトッピング。ピリ辛の高菜漬けが別添えされており、ラーメンに加えると味変が楽しめます。

「RED」1,200円、「ミニカレー、小鉢2種」600円 写真:お店から

そのほか、あっさり味の「淡麗チャーシュー麺」、千葉県勝浦のご当地ラーメン「勝浦タンタンメン」にインスパイアされた特製ラー油がスパイシーな「RED」など「HACHINOBO」ならではのラーメンがそろっています。

セットメニューにも注目。ご飯やミニカレー、唐揚げなどがセットされたメニューには京都らしいおばんざいの小鉢がつきます。観光で訪れた人も京都らしい味わいを楽しむことができますね。

「ルーロー飯」1,300円 写真:お店から

ラーメン以外に「カレー」や「ルーロー飯」もあり、カフェらしくスイーツも充実。日本酒やワインなどドリンク類もそろっており、ラーメンだけでなくさまざまな楽しみ方ができます。地元の人々や旅行者など幅広い人たちに親しまれる一軒になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

極太のちぢれ麺が食べ応え抜群 出典:よっちゃんのパパさん

『「特製カプチーノラーメン」(1,500円)をいただく事にしました。



スープは少しざらつきのある豚白湯、泡立てられる事でまろやかさと濃厚なコクがあり醤油の塩味と酸味がスープの味を引き立てキレも感じさせます。

麺は加水高めのちぢれ太麺、プリっとしたコシ感があり濃厚なスープが絡んでも麺の美味しさをしっかり感じられます。

メンマはコリコリとした歯応えがあり、刻みタマネギは生の風味がスープと良く合い、味玉は黄身が半熟で濃厚、別皿で提供された高菜漬けはごま油の風味に酸味とピリッした辛味があり濃厚なラーメンと一緒にいただきます。

チャーシューは2種類使われており、鶏チャーシューはとても柔らかくジューシーさがあり、豚レアチャーシューはしっとりと柔らかく肉旨みが活かされており、それぞれ3枚も使われており食べ応えがあり美味しくいただきました』(よっちゃんのパパさん)

「カプチーノラーメン」1,200円 出典:barbie-wankoさん

『おすすめのカプチーノラーメンを注文。

豚骨ラーメンらしいけど豚骨臭くないフワフワの泡スープでいつまでも熱々!

生の玉ねぎが乗ってましたが熱々スープのおかげで良い具合に火が通って、でもシャキシャキ食感が心地いい。途中、味変で入れてみてと言う高菜がピリ辛でなお良し。

すごいオシャレなスペースなんで女性1人でも来れそうかな〜』(barbie-wankoさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆OikeCafe×HACHINOBO住所 : 京都府京都市中京区西横町180 パークホテル京都御池 1FTEL : 075-744-6291

文:小田中雅子

