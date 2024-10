【ライブレポート】XG、初のワールドツアー北米公演で約5万人の観客を魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2ndミニアルバム『AWE』のトラックリストも公開!

XG初のワールドツアー『The first HOWL』が、10月21日(現地時間)に開催されたシカゴ公演をもって、ラスベガス、ロサンゼルス、サンフランシスコ、グランドプレーリー、シュガーランド、ダルース、ニューヨークと続いた全8都市を巡る北米公演を完走。トータルで約5万人の観客を動員した。

公演では、オリジナル楽曲のパフォーマンスに加え、アジア公演同様、地域ごとに異なるカバー曲の披露や演出で、アメリカの熱狂的なファンを魅了。CHISA、HINATA、JURIAのボーカルメンバーは、Avril Lavigne「Complicated」、Britney Spears「Toxic」、Destiny’s child「Say my name」、Ella Mai「Trip」、Keyshia Cole「Take Me Away」「Love」、Mariah Carey「Without You」「Hero」、Muni Long「Made for me」、Taylor Swift「You belong with me」、Teyana Taylor「Gonna Love me」、Whitney Houston「I have nothing」などのカバーを披露し、オーディエンスを大いに盛り上げた。

また、シュガーランド公演以降は、最新曲である「IYKYK」も披露。「IYKYK」は、XGが11月8日にリリースする2ndミニアルバム『AWE』の先行曲第2弾で、2001年にリリースされたm-floの「prism」をサンプリングしたことでも話題だ。

Spotify、Apple Musicのチャートにも早々にランクインを果たし、Billboard Japan Hot 100では、集計対象期間が3日間でありながら、初週で43位にランクイン(10月16日発表)。また、MVにおいても、アメリカ、日本、イギリスを含む、12の国と地域のYouTube急上昇ランキングにランクインするなど、各チャートを席巻しており、グローバルにおける人気の高さを改めて証明している。

今後のツアーは、11月18日(現地時間)のマンチェスターを皮切りに、ロンドン、ベルリン、パリ、デュッセルドルフ、ブリュッセル、アムステルダムの全7都市でUK&ヨーロッパ地域公演、さらに2025年には、名古屋、東京、福岡、大阪の4会場で8公演の追加公演を行う。

また、2ndミニアルバム『AWE』のトラックリストも公開され、先行配信楽曲である「SOMETHING AIN’T RIGHT」「IYKYK」を含む、計8曲が収録されることが明らかになった。詳しくはオフィシャルサイトまで。

リリース情報

2024.11.08 ON SALE

MINI ALBUM『AWE』

ミニアルバム『AWE』特設サイト

https://xgalx.com/xg/xg-2ndminialbum/

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/