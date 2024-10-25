100％国産ジビエ原料！インタナショナルゼネラルフーズ「ハンタージビエ・ワンモ」

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インタナショナルゼネラルフーズは、害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード「ハンタージビエ・ワンモ」の販売を、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始しました。

このプロジェクトは、2024年12月18日まで実施します。

 

インタナショナルゼネラルフーズ「ハンタージビエ・ワンモ」

 

インタナショナルゼネラルフーズは、害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード「ハンタージビエ・ワンモ」の販売を、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始。

このプロジェクトは、2024年12月18日まで実施します。

 

■特徴

＊犬が食べるべきは身よりも栄養や必要成分が詰まった内臓。

野生動物が仕留めた獲物を必ず内臓から食べるのは意味がある。

＊使う肉は国産エゾシカの内臓のみ。

＊100％国産原料、国内製造、内臓をレトルトにした日本唯一の食品。

＊ペースト状で赤ちゃん犬から高齢犬まで食べやすい。

＊レトルトだから愛犬の防災食・備蓄食にも最適。

＊製造は一般食品(人用)を製造するヒューマングレードの工場。

ワンちゃんが食べるべきは内臓です！

ワンちゃんの悩みは食事が解決

■プロジェクト概要

プロジェクト名： 害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード！

期間　　　　　： 2024年12月18日まで

URL　　　　　 ： https://camp-fire.jp/projects/762709/view

＜製品概要＞

商品名　　：ハンタージビエ・ワンモ

原材料　　：鹿内蔵、米粉、ビタミンE

エネルギー：110kcal、タンパク質：18.4％、脂質：1.5％、炭水化物：6.3％、

灰分：1.0％

販売場所　：クラウドファンディングサイトCAMPFIRE

同社HP、各種ペットイベント会場

＜リターンについて＞

＊早期割引お試し3食：1,500円→1,200円(20％off)

＊早期割引10食　　 ：4,800円→3,600円(25％off)

＊早期割引30食　　 ：9,000円→6,300円(30％off)

100％国産、安心で美味しい

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