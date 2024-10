100％国産ジビエ原料！インタナショナルゼネラルフーズ「ハンタージビエ・ワンモ」

インタナショナルゼネラルフーズは、害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード「ハンタージビエ・ワンモ」の販売を、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始しました。

このプロジェクトは、2024年12月18日まで実施します。

インタナショナルゼネラルフーズは、害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード「ハンタージビエ・ワンモ」の販売を、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始。

■特徴

*犬が食べるべきは身よりも栄養や必要成分が詰まった内臓。

野生動物が仕留めた獲物を必ず内臓から食べるのは意味がある。

*使う肉は国産エゾシカの内臓のみ。

*100%国産原料、国内製造、内臓をレトルトにした日本唯一の食品。

*ペースト状で赤ちゃん犬から高齢犬まで食べやすい。

*レトルトだから愛犬の防災食・備蓄食にも最適。

*製造は一般食品(人用)を製造するヒューマングレードの工場。

ワンちゃんが食べるべきは内臓です!

ワンちゃんの悩みは食事が解決

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード!

期間 : 2024年12月18日まで

URL : https://camp-fire.jp/projects/762709/view

<製品概要>

商品名 :ハンタージビエ・ワンモ

原材料 :鹿内蔵、米粉、ビタミンE

エネルギー:110kcal、タンパク質:18.4%、脂質:1.5%、炭水化物:6.3%、

灰分:1.0%

販売場所 :クラウドファンディングサイトCAMPFIRE

同社HP、各種ペットイベント会場

<リターンについて>

*早期割引お試し3食:1,500円→1,200円(20%off)

*早期割引10食 :4,800円→3,600円(25%off)

*早期割引30食 :9,000円→6,300円(30%off)

100%国産、安心で美味しい

