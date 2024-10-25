100％国産ジビエ原料！インタナショナルゼネラルフーズ「ハンタージビエ・ワンモ」
インタナショナルゼネラルフーズは、害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード「ハンタージビエ・ワンモ」の販売を、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始しました。
このプロジェクトは、2024年12月18日まで実施します。
インタナショナルゼネラルフーズ「ハンタージビエ・ワンモ」
インタナショナルゼネラルフーズは、害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード「ハンタージビエ・ワンモ」の販売を、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで開始。
このプロジェクトは、2024年12月18日まで実施します。
■特徴
＊犬が食べるべきは身よりも栄養や必要成分が詰まった内臓。
野生動物が仕留めた獲物を必ず内臓から食べるのは意味がある。
＊使う肉は国産エゾシカの内臓のみ。
＊100％国産原料、国内製造、内臓をレトルトにした日本唯一の食品。
＊ペースト状で赤ちゃん犬から高齢犬まで食べやすい。
＊レトルトだから愛犬の防災食・備蓄食にも最適。
＊製造は一般食品(人用)を製造するヒューマングレードの工場。
ワンちゃんが食べるべきは内臓です！
ワンちゃんの悩みは食事が解決
■プロジェクト概要
プロジェクト名： 害獣問題を解決し、持続可能な未来を築くジビエペットフード！
期間 ： 2024年12月18日まで
URL ： https://camp-fire.jp/projects/762709/view
＜製品概要＞
商品名 ：ハンタージビエ・ワンモ
原材料 ：鹿内蔵、米粉、ビタミンE
エネルギー：110kcal、タンパク質：18.4％、脂質：1.5％、炭水化物：6.3％、
灰分：1.0％
販売場所 ：クラウドファンディングサイトCAMPFIRE
同社HP、各種ペットイベント会場
＜リターンについて＞
＊早期割引お試し3食：1,500円→1,200円(20％off)
＊早期割引10食 ：4,800円→3,600円(25％off)
＊早期割引30食 ：9,000円→6,300円(30％off)
100％国産、安心で美味しい
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