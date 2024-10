ぬくもりに満ちた温かな心を象徴するコレクション！メサージュ・ド・ローズ「ショコラシリーズ」

『メサージュ・ド・ローズ』は、2024年クリスマスは「Saint nuit-サン ニュイ-」をテーマに、親愛なる人へ贈るショコラシリーズを2024年11月1日よりオンラインショップで販売開始します。

メサージュ・ド・ローズ「ショコラシリーズ」

外装は静寂に包まれた冬の夜を表現し、中身はぬくもりに満ちた温かな心を象徴するコレクションです。

■『ロズレ・サンニュイ』

外寸10.2×12×5.3(cm) 9個入/2,700円(税込)

優しいピンクのピーチマーブルの薔薇ショコラをメインに、ピスタチオマーブル、ピスタチオ、イチゴの薔薇のつぼみと抹茶のリーフを組み合わせ、薔薇の庭園を表現しました。

真っ白なレースボックスに濃紺のリボンをかけたパッケージは、落ち着いた大人のクリスマスを演出します。

■『ブーケ・ミニヨン・サンニュイ』

外寸21.8×21×3.2(cm) 39個/3,780円(税込)

小さな薔薇のつぼみとリーフを並べ、華やかで幸せな色合いのブーケをデザインしました。

薔薇のつぼみは、イチゴ、ピーチ、ピーチマーブル、ホワイト、ピスタチオ、ピスタチオマーブルの全6種をカラフルに配置し、周囲には抹茶のリーフをあしらっています。

一度に7つのフレーバーが楽しめるのは、クリスマスコレクションならではの魅力です。

蓋を開けると、カラフルな薔薇が冬の夜空に咲き誇るかのようなゴージャスな装いで、クリスマスの贈り物に最適なギフトとなっています。

■『ペタル・サンニュイ』

外寸9.5×9.5×4.3(cm) 10枚/2,376円(税込)

ピーチマーブルの花びらを重ね合わせ、華麗で繊細な大輪の薔薇を表現しました。

まるで本物の花びらを味わっているかのような繊細な質感と、滑らかな口どけを楽しめます。

聖夜に特別なことが起こりそうな予感を、レモンのミニスターに託し、花びらの隙間に忍ばせました。

■『コーン・フルーリ・サンニュイ』

外寸8.3×8.3×12(cm) 3本入り/1,404円(税込)

「TOKYOコーン・フルーリ」がクリスマス仕様で再登場。

バニラコーン、イチゴコーン、チョココーンにクリスマスオーナメントの靴下、スター、ツリーをトッピングした一口サイズの可愛い花束ショコラです。

クリアパッケージにシルバーのリボンをかけたデザインは、クリスマスのテーブルを彩る一品としても楽しめます。

また、プチギフトとして気軽に贈ることができ、大切な方やお世話になった方へのささやかな贈り物としても最適です。

■『ミニローズ・サンニュイ』

外寸8.5×8.5×4(cm) 65g/1,728円(税込)

宝石箱を開ける度に、幼い頃に感じた憧れやときめきを思い出せるような、そんな心躍る煌めきが詰まったショコラボックスをデザインしました。

一口サイズのショコラは、ピーチ、イチゴ、レモン、ビター、抹茶の全5フレーバー。

色とりどりの小さな宝石のように、見るだけでも心が弾むショコラは、特別な日の贈り物にも、自分へのご褒美にも最適です。

■『ベルローズ・ボヌール クリスマス限定BOX』

外寸10.0×10.0×23.0(cm) 3本/1,757円(税込)

瑞々しい甘さのイチゴ、甘酸っぱくジューシーなピーチマーブル、リッチで上質な甘さのピスタチオマーブル。

それぞれの個性豊かな味わいを楽しめる薔薇のショコラブーケです。

清潔感のある白い包装紙に鮮やかなブルーのリボンをかけ、冬季限定で用意されました。

3本のブーケはBOX入りで、気軽に持ち運べるため、ホリデーシーズンの贈り物にぴったりです。

<メサージュ・ド・ローズ オンラインショップ>

URL: https://www.mesrose.com/

TEL: 0120-214-622(11:00-16:00/平日のみ)

