◆「BATTLE KING!!」続編、場面写真初解禁

【モデルプレス=2024/10/25】ONE N’ ONLYが主演を務める映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』の公開日が、前編(序奏)2025年2月14日、後編(終奏)2025年3月14日に決定。あわせて、場面写真が初解禁された。2023年3月10日に劇場公開された映画『バトルキング!!-Weʼll rise again-』。続編となる映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』は前編・後編で2ヶ月連続公開される。

◆ONE N’ ONLY主演「BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-」

◆伊達一男役/武藤潤(原因は自分にある。)コメント

◆上杉俊役/曽野舜太(M!LK)コメント

また、本作のテーマである「仲間・兄弟との“絆”」が映し出された場面写真9点が初解禁。「仲間」と夢に向かって進み始めた主人公の高坂源二郎(山下永玖)と直江愛之助(高尾颯斗)・甲斐玄武(草川直弥)・鞍馬憲一郎(上村謙信)・真田晋作(関哲汰)・早乙女以蔵(沢村玲)からなる「Jackpoz」の6人。さらに、少年院から出てきた直江愛之助の弟・直江龍之介(高尾楓弥)を温かく迎え入れるJackpozや南部美人(小川史記)。思い出のコロッケを持って満面の笑みを浮かべる「兄弟」の様子も。Jackpozを楽しそうに見守る南部美人と伊達一男(武藤潤)や、早乙女と犬猿の中である上杉俊(曽野舜太)の姿も公開された。夢に向かって走り続けるJackpoz、みんなの元に戻ってきた龍之介。しかし、そんな彼らの前に、因縁の相手である山縣⻁太郎(森愁斗)、木下雄太(野瀬勇馬)、秋山信吾(大槻拓也)が現れる緊迫するシーンも。「ダンスで世界一になる」という仲間との夢の為、みんなで交わした「喧嘩はしない」という約束。彼らが選ぶのは、「夢」か、「仲間」か。それともー。ONE N’ ONLY初主演映画にして、ダンス×バトル×友情を熱く描いた⻘春ムービー『バトルキング!!-Weʼll rise again-』の公開から約2年。続編では前編・後編2作連続で彼らのその後を描く。TikTokのフォロワー数が日本人男性音楽アーティスト1位のONE N’ ONLYに加え、小川史記、高尾楓弥、野瀬勇馬、大槻拓也、森愁斗というBUDDiiSの面々に、武藤潤(原因は自分にある。)、曽野舜太(M!LK)といったEBiDANメンバーが再集結。仲間と共にダンスで世界一を目指していく姿と、ハードなバトルアクションやそれぞれが抱える葛藤といった心の深淵までを存分に描き尽くす。迷いや葛藤を抱えながら、がむしゃらに立ち向かう姿を描くダンス×バトルエンターテインメントである。(modelpress編集部)伊達一男役の武藤潤です。伊達一男をまた演じることができて嬉しいです!ONE Nʼ ONLYさん演じるJackpozが夢を持って突き進む姿はかっこいいですし、チームとしての固い絆がこの物語をどう動かしていくのか、見どころたくさんの映画になっています。それぞれの登場人物はどこへ向かい、何を求め、立ち止まらず進んでゆくのかをぜひ劇場でご覧いただきたいです。名門アートスクールのカリスマ、上杉俊役を演じさせていただきました曽野舜太です。今回も上杉は、早乙女と犬猿の仲ですが、最後には熱いシーンが待っているかも!?映画『BATTLE KING!!』を通して、僕たちのアーティスト活動での輝きが皆さんに伝わったら嬉しいです。最高に熱い映画をぜひご覧ください!【Not Sponsored 記事】