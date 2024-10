環境負荷を低減するエコデザイン！デカトロンディストリビューションジャポン「ダウン・フリース」

デカトロンディストリビューションジャポンは、フランス、シャモニーで研究・開発し環境負荷を低減するエコデザインを採用した新作フリースやダウンジャケットを取り揃えました。

デカトロンディストリビューションジャポン「ダウン・フリース」

デカトロンディストリビューションジャポンは、フランス、シャモニーで研究・開発し環境負荷を低減するエコデザインを採用した新作フリースやダウンジャケットを取り揃えました。

【ダウンジャケット】

2020年以降、デカトロンでは、Responsible Down Standard(RDS)の認証を受けているダウンを100%使用しています。

環境保全貢献は動物を人道的に扱うことも非常に重要であり、動物虐待、ガチョウやアヒルへの強制給餌、生羽毛採取をしないなど、適切な飼育条件を尊重するサプライヤーと提携しています。

トップモデルは、サーマルテスト室を使ったテストで、サードレイヤーとして着用したときの快適温度が-18℃であると認定され、極寒環境でも快適に過ごせるように設計されている高い保温性と軽量性が最大の特徴です。

アウトドア活動では、体温を保ちながら動きやすさを確保することが重要ですが、これらのジャケットはその両方を兼ね備えています。

防風性能や撥水性能もあり、トレッキングや登山等のアウトドアの幅広いシーンで快適に着用できるレンジの製品を取り揃えています。

FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング メンズ ダウン TREK 900

製品名 :FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング メンズ ダウン TREK 900

価格(税込) :19,900円

モデルコード:8772346

特徴 :-18℃までの気温で暖かく過ごせるヒートシール(熱接着)処理素材を使用

FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング フード付ダウンジャケット TREK 500 メンズ

製品名 :FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング フード付ダウンジャケット

TREK 500 メンズ

価格(税込) :15,900円

モデルコード:8829868

特徴 :-12℃まで快適にトレッキングができるよう開発

FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング メンズ ダウンジャケット

製品名 :FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング メンズ ダウンジャケット

価格(税込) :9,900円

モデルコード:8772258

特徴 :暖かく(ダウン85%/フェザー15%)軽量で、圧縮も可能。

FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング レディース ダウンジャケット CN22 TREK 900

製品名 :FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング レディース ダウン

ジャケット CN22 TREK 900

価格(税込) :19,900円

モデルコード:8772347

特徴 :-18℃までの気温で暖かく過ごせるヒートシール(熱接着)処理素材を使用

FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング ダウンパーカージャケット MT500(TREK500) レディース

製品名 :FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング ダウンパーカージャケット

MT500(TREK500) レディース

価格(税込) :15,900円

モデルコード:8829991

特徴 :-10℃までの寒冷地でのトレッキングに対応するフード付きジャケット

FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング レディース ダウンジャケット

製品名 :FORCLAZ (フォルクラ) 登山・トレッキング レディース ダウン

ジャケット

価格(税込) :9,900円

モデルコード:8827053

特徴 :暖かく(ダウン85%/フェザー15%)軽量で、圧縮も可能。

【フリースジャケット】

今回紹介するデカトロンのフリース素材は、再生ポリエステルを主原料として作られており、環境への影響を低減し、限りある自然環境の保全に取り組んでいます。

デカトロンのフリースは、生地の厚みにバリエーションがあり、保温性能を選べるほか、立体裁断加工により、体の動きにフィットするつくりになっています。

最適な高品質かつ原料を石油に依存しない、環境に配慮したエコデザインのフリースです。

QUECHUA (ケシュア) 登山・スノーハイキング フリースジャケット ウォーム SH900

製品名 :QUECHUA (ケシュア) 登山・スノーハイキング フリースジャケット

ウォーム SH900

価格(税込) :10,900円

モデルコード:8738840

特徴 :撥水加工を施したドローコード付きフードと高い保温性を発揮

QUECHUA (ケシュア) 登山・ハイキング メンズ フリースジャケット 薄手 軽量 - MH500

製品名 :QUECHUA (ケシュア) 登山・ハイキング メンズ フリースジャケット

薄手 軽量 - MH500

価格(税込) :6,990円

モデルコード:8670565

特徴 :内側にはソフト素材、外側にはスムース素材を使用

QUECHUA (ケシュア) 登山・ハイキング フリースベスト MH120 メンズ

製品名 :QUECHUA (ケシュア) 登山・ハイキング フリースベスト MH120

メンズ

価格(税込) :4,990円

モデルコード:8817329

特徴 :軽量で暖かく、透湿性のあるベスト

QUECHUA (ケシュア) 登山・スノーハイキング レディース フリースジャケット ウォーム SH500 MOUNTAIN

製品名 :QUECHUA (ケシュア) 登山・スノーハイキング レディース フリース

ジャケット ウォーム SH500 MOUNTAIN

価格(税込) :6,990円

モデルコード:8842105

特徴 :寒い山でのハイキングに最適な保温性を有する密度280g/m2の新しいスポーツ用フリース

QUECHUA (ケシュア) 登山・ハイキング レディース 薄手フリースジャケット MH520

製品名 :QUECHUA (ケシュア) 登山・ハイキング レディース 薄手フリース

ジャケット MH520

価格(税込) :5,990円

モデルコード:8851523

特徴 :経験豊富なハイカーに好評の、透湿性のあるストレッチフリース

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 環境負荷を低減するエコデザイン!デカトロンディストリビューションジャポン「ダウン・フリース」 appeared first on Dtimes.