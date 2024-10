ゴディバより、ホリデーシーズンに向けて「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのチョコレートとクッキー、カウントダウンカレンダーが登場!

人気スイーツの限定フレーバーが、スペシャルなパッケージで販売されます☆

ゴディバ「ミッキー&ミニー ホリデーシーズンスイーツ」

ゴディバより、ホリデーシーズンを彩るスイーツがディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインで登場!

パッケージに「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のハートフルなアートが使用されたチョコレートとクッキーがラインナップされます。

ミッキー&ミニー/トリュフチョコレート コレクション

価格:6粒入 3,780円(税込)/9粒入 5,400円(税込)

販売期間:2024年10月29日(火)〜12月25日(水)予定

販売店舗:全国のゴディバショップ・GODIVA cafe・ゴディバ オンラインショップ

歴代のシェフが守り続けたこだわりのゴディバのトリュフと、ミッキーアイコンをかたどった3種類のオリジナルチョコレートの詰め合わせた「ミッキー&ミニー/トリュフチョコレート コレクション」

ゴディバのトリュフチョコレートを代表する「レジェンデール トリュフ コレクション」のパッケージに「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれています。

時を超えて愛されるゴディバと、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が共演した限定コレクションです。

ゴディバ ウィンターワンダーズ 7days カウントダウンカレンダー

価格:4,320円(税込)

販売期間:2024年10月29日(火)〜12月25日(水)予定

販売店舗:全国のゴディバショップ・GODIVA cafe・ゴディバ オンラインショップ

まるで「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がブリュッセルのクリスマスマーケット「ウィンターワンダーズ」に遊びに来たかのようなシーンを描いた、ブック形の7days カウントダウンカレンダー。

本を開くと2024年12月24日(火)まで一週間分の扉が並びます。

ミッキーアイコンをかたどった限定チョコレートや、G キューブなどを毎日ひとつずつ楽しめます。

クリスマスイブにはスペシャルな「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のピンズが封入されています。

「ミッキー&ミニー/トリュフチョコレート コレクション」「ゴディバ ウィンターワンダーズ 7days カウントダウンカレンダー」限定チョコレート

「ミッキー&ミニー/トリュフチョコレート コレクション」と「ゴディバ ウィンターワンダーズ 7days カウントダウンカレンダー」限定のチョコレートは3種類。

「ミルク&ヘーゼルナッツ/ミッキー」「ダーク&キャラメル/ミッキー」「ホワイト&チェリー/ミッキー」がアソートされます。

ミルク&ヘーゼルナッツ/ミッキー

なめらかなヘーゼルナッツムースと風味豊かなヘーゼルナッツプラリネを使った「ミルク&ヘーゼルナッツ/ミッキー」

ミッキーアイコンのミルクチョコレートで包み、ダークチョコレートのラインでデコレーションされています。

ダーク&キャラメル/ミッキー

「ダーク&キャラメル/ミッキー」は、まるでチーズケーキのようなガナッシュと、サクサクとしたクランブル入りのキャラメルムースを重ねたチョコレート。

ミッキーアイコンの濃厚なダークチョコレートで包み、レッドのラインでデコレーションされています。

ホワイト&チェリー/ミッキー

「ホワイト&チェリー/ミッキー」は、酸味の効いたチェリーガナッシュを、クランブル入りのダークチョコレートムースと重ねてミッキーアイコンのダークチョコレートで包んだチョコレート。

ホワイトチョコレートとゴールドのグリッターのデコレーションもポイントです。

ピスタチオ&ラズベリーラングドシャクッキー アソートメント

価格:4枚入 680円/18枚入 2,592円/30枚入 3,672円(税込)

販売期間:2024年10月29日(火)〜12月25日(水)予定

販売店舗:全国のゴディバショップ・GODIVA cafe・ゴディバ オンラインショップ

ピスタチオが香るホワイトチョコレートを、ピスタチオペーストとラズベリーチップを練り込んだ色鮮やかなラングドシャでサンドしたラングドシャクッキー。

自分用に最適な4枚入のほか、配り菓子にもおすすめな18枚入、30枚入が展開されます。

優しい甘さのホワイトチョコレートを甘酸っぱいラズベリーと香ばしいピスタチオの風味が引き立てる焼き菓子です。

パッケージ中央にはドレスアップした「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がプリントされています。

※4枚入りは「ピスタチオ&ラズベリーラングドシャクッキー」のみです。

G ショコラ 4粒入 〈ミッキーマウス & ミニーマウス〉

価格:518円(税込)

発売日:2024年10月25日(金)〜順次

販売店舗:全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたパッケージのG ショコラ。

「ホワイト ラズベリー」と「ミルク チェリー&チーズ」のアソートです。

「ホワイト ラズベリー」は、かわいい「ミニーマウス」をイメージしたカラーの限定フレーバー。

爽やかなラズベリーの味わいが口いっぱいに広がります。

「ミルク チェリー&チーズ」は、「ミッキーマウス」の好物のチェリーパイやチーズをイメージした限定フレーバーです。

※ミルク チェリー&チーズには、チェリーを1.6%、チーズを0.1%使用

G クリスピーショコラ 8粒入〈ミッキーマウス & ミニーマウス〉

価格:497円(税込)

発売日:2024年12月17日(火)〜順次

販売店舗:ローソン先行発売 (一部お取扱いの無い店舗があります。ローソンストア100、ナチュラルローソン除く)

ワッフルのサクサクとした食感が楽しいひと口タイプのG クリスピーショコラに、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのパッケージが登場。

ホワイトワッフル ベイクドスイートポテトチョコレート、ミルクワッフルチョコレート、ダックワッフルチョコレートのアソートです。

限定チョコレートの「ホワイトワッフル ベイクドスイートポテトチョコレート」は、紅はるかのコク深い甘みと、焼き芋を彷彿とさせる香ばしい味わいが口いっぱいに広がります。

人気スイーツの限定パッケージやフレーバーで展開される「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のチョコレートとクッキー。

2024年10月下旬より順次発売される、ゴディバ「ミッキー&ミニー ホリデーシーズンスイーツ」の紹介でした☆

