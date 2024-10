ABEMAは、11月17日開催の『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』(ポートメッセ名古屋 第1展示館)を全試合生中継することを決定した。同大会の視聴チケットはきょう25日正午から販売開始する。同大会では、昇侍と芦澤竜誠によるMMA対決が決定。パンクラスの初代ライト級王者である昇侍は、2020年9月にRIZINに初参戦するが、朝倉海に1RでTKO負け。再起戦でも元谷友貴に一本負けし2連敗を喫するも、同年9月には鈴木千裕に開始20秒で衝撃のKO勝利を飾り注目を集めた。約2年4ヶ月ぶりとなるRIZIN参戦でどのような結果を残せるのか?

そして、対戦相手である元K-1選手の芦澤は、2022年にRIZINに参戦し、2023年の大晦日大会ではMMAデビューを果たすも、太田忍を相手に1RでKO負けという悔しい結果に終わった。今年7月に行われた『Yogibo presents 超RIZIN.3』(以下、『超RIZIN.3』)では、K-1時代からの因縁の相手である皇治と初のMMA対決を繰り広げ、大勢の観客の前で激しい打ち合いを制し、判定勝利を収めた。他にも、本大会では、約1年ぶりのRIZIN参戦となるヴガール・ケラモフと、“格闘家”と“サラリーマン”の二足のわらじを履く摩嶋一整との対決、けがからの復帰で2年2ヶ月ぶりに試合に挑む浜崎朱加と“美人すぎる”と話題の韓国出身のシン・ユリによる対決、『超RIZIN.3』でYA-MANに敗れ、復帰戦に挑む“怪物くん”こと鈴木博昭と、9月開催の『Yogibo presents RIZIN.48』で衝撃のRIZINデビュー戦を飾った注目の新星・秋元強真による対決など、豪華対決が目白押しとなっている。●11月17日『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』対戦カード会場:ポートメッセ名古屋 第1展示館・フェザー級ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整・バンタム級昇侍 vs. 芦澤竜誠・スーパーアトム級浜崎朱加 vs. シン・ユリ・ライトヘビー級イゴール・タナベ vs. マルコス・ヨシオ・ソウザ・フライ級伊藤裕樹 vs. イ・ジョンヒョン・フライ級柴田“MONKEY”有哉 vs. ヒロヤ・フライ級村元友太郎 vs. トニー・ララミー・フライ級北方大地 vs. アリベク・ガジャマトフ・バンタム級アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 山本聖悟・ヘビー級スダリオ剛 vs. 加藤久輝・バンタム級白河ダーク陸斗 vs. マゲラム・ガサンザデ・ライト級キム・ギョンピョ vs. 倉本大悟・フェザー級鈴木博昭 vs. 秋元強真・OPENING FIGHT バンタム級窪田泰斗 vs. 日比野“エビ中”純也・OPENING FIGHT ヘビー級稲田将 vs. ステファン“スマッシュ”・OPENING FIGHT フェザー級TATSUMI vs. 平松翔・OPENING FIGHT 55キロ級キックルールとしぞう vs. JIN