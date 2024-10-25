¡Ú¼¡À¤Âå¥¿¥¤¥ä¡Û¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¶õµ¤¤¤¤é¤Ê¤¤¡ÖAirFree¡×2026Ç¯¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¡Ä°Ý»ý´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¸º¡¡½ÀÆðÀ¤¢¤ë¼ù»é¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¸þ¾å
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¶õµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¥¿¥¤¥ä¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥ê¡¼¡×¤Î»î¾è²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔÍ×¤ÎÍøÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤äÉéÃ´·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÇ³Èñ¤ä°ÂÁ´À¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õµ¤ÉÔÍ×¤Î¼¡À¤Âå¥¿¥¤¥ä¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Ø
¶õµ¤¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ä¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¼¡¼¡£
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ù»é¤Ç¼ÖÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¿¥¤¥ä¡ÖAirFree¡Ê¥¨¥¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î»î¾è²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¼ù»é¤ÇÂÑµ×À¤ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤âÉÔÍ×¡£¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¢²ì¡¦Åì¶á¹¾»Ô ÅÔ»ÔÀ°È÷Éô¡¦»³ËÜµý»Ö´ÉÍý´Æ¡§
±¿Å¾¼ê¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ°È÷¤ÎÊý¤â¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸òÄÌÌÖ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ÇÃíÌÜ¤ÎÄãÂ®ÅÅÆ°¼Ö
¡ÖLive News ¦Á¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼¾å²ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÄéÎé¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤ë¶õµ¤¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ä¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦Â¼¾å²ê¤µ¤ó¡§
¤â¤È¤â¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç³Èñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¤·¤«¤âÀÇ½¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Äé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤Î¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥ê¡¼¡×¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ëÅÅÆ°¼Ö¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦Â¼¾å²ê¤µ¤ó¡§
º£¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤¦»þÂ®20ÒÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¸øÆ»¤òÁö¤ëÅÅÆ°¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¡×¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÂ®¤¹¤®¤Æ¤â¡¢ÃÙ¤¹¤®¤Æ¤âÇ³Èñ¤Ë¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡¡¡
ÅÅµ¤¤ÇÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤Û¤É½¼ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤Î¾ÃÌ×¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂ®20kmÌ¤Ëþ¤ÎÅÅÆ°¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¾ÃÈñ¤â¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÉÔ²Ä·ç
Äé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÍøÍÑ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦Â¼¾å²ê¤µ¤ó¡§
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÂ¿¤¤½»ÂðÃÏÆâ¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤³¤Î5Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥í¡¼¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢SDGs¤È¤Î´ØÏ¢¤Ç¤ÏÌÜÉ¸11¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¡× ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾®¤µ¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢Å´Æ»¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½°ä»º¤ä¼«Á³°ä»º¤ÎÊÝ¸î¡¦ÊÝÁ´¤â¡¢ÌÜÉ¸11¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¹Ô»þ¤ËÇÓµ¤¥¬¥¹¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤Â®ÅÙ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤âÍ¸ú¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Äé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¥¤¥ä¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥¯¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Â¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡ÖLive News ¦Á¡×10·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë